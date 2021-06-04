Şekersiz, tereyağsız da o istediğimiz kurabiyeye ulaşabiliriz. İşte rafine şekersiz, tereyağsız ballı kurabiye..

MALZEMELER

2 adet yumurta

3/4 su bardağı zeytinyağı

6 yemek kaşığı bal

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

3,5 su bardağı badem unu (kıvamına göre ekleyip azaltabilirsiniz)

NASIL YAPILIR?

Un ve tarçın hariç bütün malzemeleri bir kapta çırpıyoruz. İçerisine unu ve tarçını eleyerek yavaş yavaş ekliyoruz, kulak memesi kıvamına geldiğinde un eklemeyi bırakın. Hamuru yarım saat kadar streç filmle kapatıp buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye yuvarlak hale getirip diziyoruz. En son çatallı pudra şekerine batırıp şekil veriyoruz. 170 derece fırında 15 dk kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun