Banana Bread ve Tarçınlı Krema

Banana Bread

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 avuç kıyılmış fındık içi

NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şeker, yaklaşık 7-8 dakika mixerle çırpılır. Sıvıyağ ve yoğurt eklenir, 2 dakika daha çırpılmaya devam edilir. Ayrı bir yerde kuru malzemeler elekten geçirilerek karıştırılır ve yumurtalı karışıma ilave edilerek spatula ile iyice yedirilir. En son fındıklar da eklenir ve yağlanmış dikdörtgen bir borcama ya da kek kalıbına aktarılır, üzerine çok ince bir şekilde dilimlediğimiz muzlar konur ve 170 derecede 35-40 dakika pişirilir.

Tarçınlı Krema

MALZEMELER

500 ml süt

4 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 adet çubuk tarçın

Toz tarçın

2 yemek kaşığı labne

NASIL YAPILIR?

Süt ve çubuk tarçın ocağın üstünde kısık ateşte ısınmaya bırakılır. Ayrı bir kapta yumurta sarıları şekerle birlikte çırpılır. Un eklenir ve çırpılmaya devam edilir. Isınan sütün içindeki çubuk tarçın çıkartılır ve süt, yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklenerek çırpılmaya devam edilir. Karışım tencerenin içerisine alınır ve kısık ateşte koyulaşana kadar çırpılır. Koyulaşınca ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca içerisine labne eklenir ve çırpılır. Tüm malzemeler dolaba koyulur ve soğuyunca birlikte servis edilir.