Bayat ekmekli tarifler

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Galeta unu
Fırınlayarak kurutabilir ve robottan geçirerek galeta unu elde edebilirsiniz. Paneler ve köfteler için harika bir çözüm olabilir, üstelik buzlukta saklayabilmeniz de cabası!
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Kruton
Bayat ekmekleriniz önce küp küp kesin. Ardından üzerine zeytinyağı ve baharat ekleyerek fırında pişirin. Çorbalarınızın yanında afiyetle tüketin.
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Yumurtalı ekmek kızartması
Bayat ekmeklerinizi değerlendirmek için sabah kahvaltılarında lezzetli yumurtalı ekmekler yapabilrsiniz. Bunun için; 3 yumurta, 1/4 su bardağı süt, tuz ve baharatları derin bir kabın içinde karıştırın . Dilimlenmiş ekmekler bu karışıma batırın kızgın yağda kızartın.
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Kahvaltılık peynirli ekmek
Yumurta, peynir ve doğranmış biber karıştırıp dilimlenmiş ekmekler üzerine sürün ardından fırına verin. Peynirler eriyip kızardığında servis edin.
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Bayat ekmek köftesi
Bayat ekmeği değerlendirmenin en kolay yollarından biri ise bayat ekmek köftesi yapmaktır. Bayat ekmeği ıslatın; elinizle sıkın ve suyunu süzdükten sonra br kaba alın. 100 gr. kıyma, 1 baş soğan rendesi, kimyon, köfte baharı, tuz le yoğurup köfte şeklinde parçalara ayrın.Köfteleri kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun....
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