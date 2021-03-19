Beluga Mercimeği ya da Kara boncuk

Beslenme dünyasının yeni rengi siyah Beluga mercimeği
Siyah havyarın en pahalı cinsi beluga havyarıdır. Kara boncuğa benzeyen Beluga mercimeği havyara olan benzerliğinden dolayı isimdaş olmuştur. Tahıl ailesinin en kıymetlilerinden olan kara boncuk havyar kadar değerli ve önemlidir. Bu yazımda havyardan değil de, beluga mercimeğinden bahsedeceğim.
Siyah Beluga mercimeklerinin tüm mercimek çeşitleri arasında en yüksek protein içeriğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Kompleks karbonhidrat kaynağı olduğu için diğer tahıllara oranla sizi daha tok tutar. Lifli beslenme biçimini benimseyenler ve vejateryanlar için besin deposudur.
Mercimek, yetiştirilen en eski baklagillerden biridir - hatta İbranice İncil'de bile bahsedilmektedir - güneybatı Asya ve kuzey Suriye'ye özgü olduğuna inanılmaktadır ama ben inatla Anadolu, Mezopotamya topraklarına ait olduğunu, değeri bilinmediği için zamanında bu familyanın göç ettiğine inananlardanım.
Değeri daha yeni anlaşılan Beluganın gelecekte daha fazla sofralarımızda yer alacağına inanıyorum. Merak amaçlı çimlendirdiğim Beluga çiminin aromatik bir tadı var, meraklıları için tavsiye edebilirim. Ayrıca guluten ve beyaz undan uzak duranlar için öğütülmüş ununun da olduğunu söylemekte fayda var. Kıvamını tutturmak zor olsa da yemeklerde kıvam arttırıcı olarak kullanabilirsiniz. Besin değeri yüksek ve kaliteli bir beslenme biçimini benimseyenler, hayal gücünüzü tezgaha dökün ve alışılmışın dışındaki malzemelerle ceşitli tatlar yaratın. Iki yemek kaşığı dolusu beluga unu ile çok lezzetli (kek ve pogaça dahil) ve çeşitli mücver tariflerini recetelerinize ekleyebilirsiniz.
Şimdilik GDO içermeyen beluga, piştiğinde diğer mercimekler gibi formunu yitirmeden koruduğundan, kısırlarda, salatada, meze ve ana yemeklerde kolayca kullanabiliriz. Çorba değil de yardımcı malzeme olarak besin değerini ve lezzetini koruduğunu düşünüyorum.
MALZEMELER
- 200 gr Beluga mercimeği
- 1 adet Yeşil Kabak
- 2 dal Taze Soğan
- 4 dal Dereotu
- 100 gr taze ıspanak
- 100 gr Kuru Domates
- 20 gr Sızma Zeytinyağı
- 2 gr Limon
- 1 tutam Deniz tuzu
- 1 tutam karabiber
NASIL YAPILIR?
Beluga mercimeği bol su ile yıkadıktan sonra süzdürelim. Üstünü aşacak kadar su ile birlikte beluga mercimeğini kaynatıp haşlayalım. Belugayı nasıl tüketmek isterseniz ona göre pişirme tekniği uygulayın. Salata için ortalama 15 dk kaynatma yeterli. Yeni tanışıyorsanız 1-2 kullanım sonrası yumuşaklığına-sertliğine hakim olacaksınız.
Yemek de kullanacağımız tüm malzemeleri tavla zarı büyüklüğün de ve mümkün oldukça eşit keselim. Zeytinyağın da kabakları soteleyelim hafif renk almasın da fayda vardır. Taze soğanları ekleyip sotelemeye devam edelim. Kuru domates arzu ederseniz haşlayın ve yemeğin son 5 dakikasına katalım. Daha önce haşladığımız beluga mercimeğini ekleyip bir miktar özdeşene kadar sebzeler ile birlikte soteleyelim, tuz, karabiber limon suyunu ekledikten sonra dinlendirmeye bırakalım.
Dereotunu ve bir miktar zeytinyağı ekleyip karıştıralım arzu ederseniz ılık veya soğuk tüketebilirsiniz. Artan yemeği +4 dolapta 3 gün muhafaza edebilirisiniz.
Afiyet olsun
İsmail Ağacık
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