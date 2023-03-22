Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesini önerdi. Bir bardak sütün 5 saat tok tuttuğunun bilimsel olarak da kanıtlandığını belirten İnanç, oruç tutanlara sahurda süt içmeleri tavsiyesinde bulundu.
Prof. Dr. Neriman İnanç, “Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirir. Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı olur, hem de vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler. Bilim insanları, insan bünyesinin acıkma ihtiyacını azaltan besinler arasında ilk sırada sütü gösteriyor, bir bardak sütün midenin boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat boyunca tok tuttuğunu belirtiyorlar” diye konuştu. İnanç, süt şekeri laktozun açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olarak vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduğunu, bileşimindeki yağın da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusu sağladığını ifade etti. Sütün Ramazan’da sıcak havalarda terle kaybedilen kalsiyum başta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanmasına da destek olduğunun altını çizdi.
Kilonuzu korumak için tatlı ihtiyacını sütlü tatlılarla giderin
Uzun süreli açlığın bazal metabolik hızda yavaşlamaya neden olduğuna ve Ramazan sonunda genellikle kilo alındığına dikkat çeken İnanç, “Ramazan ayında kurulan geleneksel sofralarımızda uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini yükselten şerbetli hamur tatlılarının yer aldığını görüyoruz. Sahurda içtikleri bir bardak sütün dışında tatlı tüketmek isteyenlere az şekerli sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih etmelerini öneririm. Bu gibi tatlılar kalsiyum ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı olur ve Ramazan süresince kilo almamızı engeller” dedi.
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