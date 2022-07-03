Beyindeki serotonin seviyesini artırarak mutluluk veren çikolata, vazgeçemediğimiz tatların başında geliyor... Yüzümüzü güldüren ve enerjimizi yükselten bu eşsiz lezzetin varlığı, her yıl 7 Temmuz’da tüm dünyada kutlanıyor. Baş Aşçı Arif Kemal Doğan’ın ‘Bitter Çikolatalı Ilık Kek’ tarifini veriyoruz.
MALZEMELER
- İnce doğranmış bitter çikolata:200 gr
- Tereyağı: 200 gr
- Toz şeker: 45 gr
- Yumurta sarısı: 4 adet
- Bütün yumurta: 4 adet
- Elenmiş un: 60 gr
NASIL YAPILIR?
İlk önce kâseler tereyağı ile yağlanıp dondurucuda soğumaya bırakılır. Ocağa tereyağı konulur ve kaynama kıvamına gelince bitter çikolata ilave edip yavaşça karıştırılır. Başka bir tencerede yumurtalar ve toz şeker birleştirilip, çırpma teli ile yavaşça karıştırılır. Eriyen çikolata ve tereyağı yumurtalı karışıma dökülerek yavaş bir şekilde birleştirilir. Karıştırma işlemi devam ederken un, yavaş bir şekilde karışıma ilave edilir. Dondurucuda beklettiğimiz kâselerin içine hazırladığımız bu karışım dökülür. +4 derecede buzdolabında bir gün bekletildikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 8 – 10 dakika arasında pişirilir.
Arif Kemal Doğan
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