Bol zeytinyağlı İtalyan: Focacia ekmeği

Focacia ekmeği nasıl yapılır?

Hem evdeki malzemeler ile kolayca yapabileceğiniz hem de dilerseniz rahatlıkla çeşitlendirebileceğiniz orijinal İtalyan tarifi deniyoruz. Biz en basitini denedik fakat siz istediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Kesin deneyin pişman olmayacaksınız.

Aşağıda malzemeleri paylaşıyorum. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

200 ml ılık su

1 paket kuru maya

150 gr un

250 gr un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

275 ml ılık su

2-3 dal biberiye

Deniz tuzu

NASIL YAPILIR?

İlk üç malzemeyi basitçe karıştırıyoruz. Ardından en az 8 en çok 24 saat olacak şekilde streç ile kapattığımız ön mayamızı buzdolabında dinlendiriyoruz.

Un, zeytinyağı ve tuzu da ekleyip ekleyip karıştırırken bir yandan ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz.

Karışımımızı zeytinyağladığımız bir kaba alıp streç ile üstünü kapatıyoruz. Ardından 2 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz.

Yağlanmış tepsiye alıp parmaklarımızla hava deliklerini açıyoruz ve hamurumuzu pişmeye hazırlıyoruz. Son olarak ta kalan zeytinyağını ve deniz tuzunu üzerine ekleyerek fırına veriyoruz. Bu noktada üstünü dilediğimiz şekilde süsleyebiliriz.

220 derece sıcaklıkta 20 dakika kadar pişiriyoruz.

Ve Focaccia'muz Hazırr!!

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