Börek görünümlü tatlı: Laz Böreği

Yörede iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Laz böreği, kendisine has lezzeti ile dikkat çekiyor. Yufkaların arasına konulan muhallebi ile yapılan şerbetli bir tatlı olan Laz böreği hem ismi ile şaşırtıyor hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesindeki Nejla Hanım Ev Tatlıları'nda tatlı ustası olarak çalışan Fatma Birinci, Ramazan ayında birçok tatlı çeşidi yaptıklarını ama müşterilerin en çok Laz böreğine ilgi gösterdiğini söyledi. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlere tatlı servisi de yaptıklarını dile getiren Birinci, “Hafif bir tatlı olması sebebi ile vatandaşlar iftarda soflarında Laz Böreği'ni oldukça fazla tercih ediyorlar. Laz Böreği baklava hamuru arasına hazırlanan muhallebinin konulmasıyla yapılıp baklavadan daha büyük dilimler halinde kesilerek servis ediliyor” dedi.
Ustasından Laz böreği tarifi
“Muhallebisi için tencereye 5 su bardağı sütü alın. Üzerine toz şekeri ilave edip kaynatın. Diğer tarafta 4 yumurta sarısını karıştırma kabına alın. Üzerine un, nişasta, pirinç ununu alıp karıştırın. Üzerine bir fiske tuz, karabiber ve ayırdığınız sütü ekleyip iyice çırpın. Kaynayan süte ekleyerek çırparak pişirin ve soğumaya bırakın. Karıştırma kabına yumurtayı kırın. Daha sonra üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın. Alabildiği kadar un ile tuzunu ve kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Daha sonra hamuru 30 bezeye ayırın. Bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 15 er tane üst üste koyun. Tepsi büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurlardan ilkini yağlanmış tepsiye alın. Üzerine soğumuş kremayı alın. İkinci hamuru da kapatıp kenarlarını alta kıvırın. Dilimledikten sonra üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. 180 derecede kızarana kadar pişirin. Diğer tarafta şerbetini hazırlayın. İlk sıcaklığı çıkınca tatlınızın üzerine şerbetini verin."
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