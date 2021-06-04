Çilekli 7 yaz tarifi

Çilekli tam buğday krep

Hamur için malzemeler: 1 su bardağı tam buğday unu, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 tutam tarçın, 1 parmak tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta beyazı, 1 paket vanilin, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, 1 yemek kaşığı limon suyu.

Çilekli sos için malzemeler: 1 limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 su bardağı doğranmış çilek, 1 tatlı kaşığı bal.

Orta boy bir kapta un, şeker, kabartma tozu, tuz ve tarçını karıştırın. Ayrı bir kapta erimiş tereyağı, sıvı yağı, yumurta beyazı, vanilin, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu çırpın. İki kaptaki karışımları birleştirip tahta kaşık ile karıştırın, sert bir hamur elde edeceksiniz. Yanmaz tavada bir fincan hamuru önlü arkalı pişirin ve hamur bitene kadar devam edin. Küçük bir tencere orta ateşte bal, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu 2 dakika pişirin. Çilekleri ekleyip iki dakika daha pişirin. Kreplerin üzerine sosu sıcakken döküp servis edin.