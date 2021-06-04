Çilekli 7 yaz tarifi

Çilek, özellikle yaz aylarında tatlı tariflerinin vazgeçilmezi oluyor. Ancak salatalarımıza da lezzet katan harika bir meyve.
Çilek, en güçlü antioksidanlardan biri, bağışıklık sistemi için son derece faydalı özellikle de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamada büyük rol oynuyor. Çileğin içindeki yüksek potasyum ve fosforun yanı sıra demir, K, B, C vitamini vücudu besler. Lif oranı yüksek çilek metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olur.
Çilekle yapabileceğimiz 7 tarif
Çilekli Kek
Malzemeler: 1 kalın dilim tereyağı, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 bardak süt, 1 paket vanilin, 2 su bardağı doğranmış çilek.
Fırını 175 derecede önceden ısıtın. 1 yumurta ile 1 bardak şekeri beyazlaşana kadar çırpın. 1 bardak süt, 1 paket vanilin ve 1 parmak erimiş tereyağını ekleyip karıştırmaya devam edin. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu karışıma ekleyip karıştırın. Kek kalıbını yağladıktan sonra üzerine 2 su bardağı çilek dilimlerini dizin, üzerine hamuru dökün. Eğer kalıbın üst tarafını kullanacaksanız çilekleri hamurun üzerine dizmelisiniz. 45-50 dakika fırında piştikten sonra ekiniz hazır olacak. Vanilyalı dondurma ve daha fazla çilek dilimi ile süsleyebilirsiniz.
Çilekli Ispanaklı Salata
Taze çilek, avokado, ceviz, kırmızı soğan, beyaz peynir, doğranmış ıspanak yapraklarından hazırlanan bu besleyici tarifi balzamik sirke ile zenginleştirebilirsiniz. Ton balığı veya kızarmış tavuk dilimleri ekleyerek protein açısından güçlendirebilirsiniz. Ayrıca haşlanmış kepekli makarna ile tam bir öğün akşam yemeği haline getirmek de mümkün. Çilekli salatalarda sınır, hayal gücümüzdür.
Çilekli ekmek
Malzemeler: 2 fincan un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, yardım su bardağı toz şeker, çeyrek su bardağı esmer şeker, 1 büyük boy yumurta, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı tereyağı, çeyrek su bardağı sıvı yağ, 1,5 çay kaşığı vanilin, 1 kase doğranmış çilek
Fırını önceden 175 derecede ısıtın. Esmer şeker, toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve vanilini karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Tüm karışım hazır olduktan sonra doğranmış çilekleri ekleyin ve mümkün olduğunca ezmemeye çalışarak yavaşça hamurun içine çileklerin dağılmasını sağlayın. Ekmek kalıbının içine döküp 45 dakika pişirin, fırındaki kalıbın üzerine alüminyum folyo kapatıp 15 dakika daha içinin pişmesi için fırında tutun.
Çilekli karpuzlu salatalıklı salata
4 bardak doğranmış karpuz, 3 bardak doğanmış çilek, 2 küçük boy salatalık, nane yaprakları, beyaz peyniri bir kapta karıştırın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, limon suyu, bal ve tuzu çırparak iyice birbirine karışacak şekilde çırpın ve ardından salatanın üzerine dökün.
Çilekli tam buğday krep
Hamur için malzemeler: 1 su bardağı tam buğday unu, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 tutam tarçın, 1 parmak tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta beyazı, 1 paket vanilin, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, 1 yemek kaşığı limon suyu.
Çilekli sos için malzemeler: 1 limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 su bardağı doğranmış çilek, 1 tatlı kaşığı bal.
Orta boy bir kapta un, şeker, kabartma tozu, tuz ve tarçını karıştırın. Ayrı bir kapta erimiş tereyağı, sıvı yağı, yumurta beyazı, vanilin, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu çırpın. İki kaptaki karışımları birleştirip tahta kaşık ile karıştırın, sert bir hamur elde edeceksiniz. Yanmaz tavada bir fincan hamuru önlü arkalı pişirin ve hamur bitene kadar devam edin. Küçük bir tencere orta ateşte bal, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu 2 dakika pişirin. Çilekleri ekleyip iki dakika daha pişirin. Kreplerin üzerine sosu sıcakken döküp servis edin.
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