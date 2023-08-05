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Yaz için çilekli tarifler Çilek haziran aylarında iyice tadını almaya başlar ve ağustosa kadar kokusuyla yaz aylarını büyüler. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 05.08.2023 - 12:40 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:57 facebook

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Çilek, özellikle yaz aylarında tatlı tariflerinin vazgeçilmezi oluyor. Ancak salatalarımıza da lezzet katan harika bir meyve.

Çilek, en güçlü antioksidanlardan biri, bağışıklık sistemi için son derece faydalı özellikle de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamada büyük rol oynuyor. Çileğin içindeki yüksek potasyum ve fosforun yanı sıra demir, K, B, C vitamini vücudu besler. Lif oranı yüksek çilek metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de yardımcı olur.

Çilekle yapabileceğimiz 7 tarif

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Çilekli Kek Malzemeler: 1 kalın dilim tereyağı, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 su bardağı toz şeker, 1 yumurta, 1 bardak süt, 1 paket vanilin, 2 su bardağı doğranmış çilek. Fırını 175 derecede önceden ısıtın. 1 yumurta ile 1 bardak şekeri beyazlaşana kadar çırpın. 1 bardak süt, 1 paket vanilin ve 1 parmak erimiş tereyağını ekleyip karıştırmaya devam edin. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu karışıma ekleyip karıştırın. Kek kalıbını yağladıktan sonra üzerine 2 su bardağı çilek dilimlerini dizin, üzerine hamuru dökün. Eğer kalıbın üst tarafını kullanacaksanız çilekleri hamurun üzerine dizmelisiniz. 45-50 dakika fırında piştikten sonra ekiniz hazır olacak. Vanilyalı dondurma ve daha fazla çilek dilimi ile süsleyebilirsiniz.

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Çilekli Ispanaklı Salata Taze çilek, avokado, ceviz, kırmızı soğan, beyaz peynir, doğranmış ıspanak yapraklarından hazırlanan bu besleyici tarifi balzamik sirke ile zenginleştirebilirsiniz. Ton balığı veya kızarmış tavuk dilimleri ekleyerek protein açısından güçlendirebilirsiniz. Ayrıca haşlanmış kepekli makarna ile tam bir öğün akşam yemeği haline getirmek de mümkün. Çilekli salatalarda sınır, hayal gücümüzdür.