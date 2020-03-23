Çocukların bağışıklık sistemini smoothie’lerle güçlendirin

Meyvelerin kendisinden gelen renklerle sağlıklı smoothie hazırlarken içlerine koyacağınız faydalı besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaksınız.

Çilekli muzlu protein smoothie

İçindeki yoğurt ve fıstık ezmesinden gelen proteinin yanı sıra içerdiği Omega 3, meyvelerden gelen vitamin ve mineralle eklendiğinde oldukça sağlıklı bir karışım. İçinde ayrıca B6, folik asit, magnezyum açısından zengin keten tohumu da bulunuyor.

1 kap çilek, yarım muz, yarım kap mango, yarım kap yağsız yoğurt, 1 yemek kaşığı badem, 1 yemek kaşığı keten tohumu, çeyrek çay kaşığı vanilya, yarım bardak suyu blenderde bir araya getirin ve sıvı bir püre haline gelene kadar karıştın. Aynı karışımdan kendinize de yapabilirsiniz ve yaz aylarında su yerine 4 küp buz kullanarak sağlıklı ve soğuk bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Tropik smoothie

Meyvelerin faydalarına ek olarak tropikal smoothiemizin içinde soya peyniri yani tofu bulunuyor. Özellikle çok önemli bir bitkisel protein kaynağı olan tofuyu marketlerde bulmak son derece kolay ve mutfaklarımızda da daha sık bulundurmak faydalı bir seçim olacaktır.

2 kap mango, 1,5 kap ananas suyu, ¾ kap tofu, 1+4 kap misket limonu suyu, 1 çay kaşığı misket limonu kabuğu rendesini blenderden geçirin, smoothieniz hazır.

Kayısılı çilekli smoothie

Kayısının zamanı yaklaşıyor, bol miktarda kayısı tüketmenin yollarından biri de smoothie hazırlamak. Bu karışımın malzemesi az olsa da kayısıdan gelen çok sayıda vitamin ve mineralle bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

1 kap çilek, ¾ kap süt, 2 kayısıyı blenderden geçirin ve birkaç dakikada smoothie içmeye hazır olacak.

Turunçgilli böğürtlenli smoothie

Karbonhidrat, antioksidanlar ve hücre yenilenmesinde çok faydalı mineraller içeren bu smoothie hem çok besleyici hem de günlük ihtiyacın önemli bölümünü karşılayabiliyor.

1 tam ve çeyrek kap böğürtlen, ¾ kap az yağlı yoğurt, ½ kap portakal suyu, 2 yemek kaşığı yağsız süt, 1 yemek kaşığı buğday tohumu, 1 yemek kaşığı buğday tohumunu blenderden geçirerek içimlik püre haline getirin.

Fıstık ezmeli smoothie

Sağlıklı bir smoothie arıyorsanız işte güzel bir seçim... İçinde yoğurt, ıspanak, çilek ve fıstık ezmesi var. Tadını merak ediyorsanız bu kolay tarifi deneyin.

½ kap az yağlı süt, 1/3 kap yoğurt, 1 kap ıspanak, 1 kap muz, ½ kap çilek, 1 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi, 1-2 çay kaşığı balı blenderde karıştırın.

Gün ışığı smoothie

Adı kadar harika kırmızımsı rengi de çocukların ilgisini çekecek... Yaz meyvelerinin lezzetini ve besleyiciliğini yoğurtla tatlandırırken iki renkli çok şık bir bardak ortaya çıkacak.

1 buçuk kap karpuzu blenderden geçirin. Elde ettiğiniz kırmızı suyu püreyi 2 bardağa bölün. Ardından 1 bardak kavun, ½ kap az yağlı yoğurt, ¼ kap portakal suyunu blenderden geçirin ve karpuzları böldüğünüz bardakların üzerine yavaşça ekleyin, alttaki karpuz ile üstteki sarı pürelerin birbirine karışmamasına dikkat ederek yavaşça dökün. Üzerine birer dilim de kavunu süs olarak ekleyebilirsiniz.

Kavunlu smoothie

Son derece faydalı ve aynı zamanda hem kalsiyum hem de lif açısından zengin, açık sarı ve çok lezzetli bir smoothie tarifi...

1 adet muzu geceden buzluğa koyun. Ertesi gün muzu buzluktan çıkartın ve 2 dakika kadar yumuşamasını bekleyin. Kabuğunu yavaşça ve bıçak yardımıyla ayırın ve doğrayın. Ardından muz parçalarını 2 kap kavun, ½ kap az yağlı yoğurt, 2 yemek kaşığı yağsız süt, 1 buçuk yemek kaşığı portakal konsantresi ve ½ çay kaşığı vanilya ile birlikte blenderden geçirin.