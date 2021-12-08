Bugün şarkılarda da yemeklerde de nostalji yapayım dedim. Çocukluğumun en güzel şarkılarını dinledim ve çocukluğumda yediğim o nefis muzlu rulo pasta aklıma geldi. Hemen işe koyuldum ve bu şahane pastayı yaptım. Diğerlerinin aksine dışının kıtır olmasına ve üzerine vişne reçeli dökerek yemeye bayılıyorum. İşte size çocukluğumun muzlu rulo pastası!
Kek Hamuru
- 5 adet yumurta sarısı
- 1 çimdik tuz
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 5 adet yumurta akı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım su bardağı yağ
Nasıl yapılır?
Öncelikle yumurta sarılarını tuz ve şekerle bembeyaz ve katı olana kadar çırpıyoruz. Ayrı bir yerde ise yumurta aklarını, toz şeker ile bulut gibi katı olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra çırptığımız sarıları beyaza ekliyoruz ve spatula ile nazikçe, söndürmeden karıştırıyoruz. Daha sonra unu ve kabartma tozunu eleyerek ekleyip yine spatula ile nazikçe söndürmeden alttan üste doğru karıştırıyoruz. Ayrı bir yerde sütü, yağı ve elde ettiğimiz hamurdan 3-4 yemek kaşığı kadar alıp karıştırıyoruz. Bu karışımı da hamurumuza ekliyoruz ve nazikçe karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz yayvan tepsimize döküyoruz ve spatula ile her tarafı eşit olacak şekilde düzeltiyoruz. 170 derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Hamurumuz pişince hemen yeni bir yağlı kağıda ters çevirip eski yağlı kağıdı nazikçe üzerinden söküyoruz.
Pastacı Kreması
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay kaşığı vanilin
- Yarım yemek kaşığı pudra şekeri
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 adet muz
Nasıl yapılır?
Yumurta sarısı, nişasta, vanilin ve pudra şekerini bir kapta çırpın. Sütü ve toz şekeri küçük bir tencerede ısıtın, yumurtalı karışıma biraz sütten ekleyip tamamını sütün içerisine ekleyin ve yoğunlaşana kadar pişirin. Kenara alın ılıyınca kekin üzerine sürün. Muzları uzun uzun dilimleyip kekin içerisine dizin ve keki yağlı kağıtla birlikte sıkıca sarın. Buzdolabında bir saat bekletin. Üzerine reçel ya da bal dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun :)
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