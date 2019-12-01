Dalında 15 kurutunca 200 lira

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amasya'da üretilen çiçek bamyasının kurutulmuşunun kilogram fiyatı market ve pazarlarda 200 lirayı buluyor.
Nisan ayında ekimine başlanan, haziran ayının ikinci haftasından itibaren hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, genellikle ipe dizilip kurutulduktan sonra satışa sunuluyor.
Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, üretici açısından çok zahmetli bir ürün olan bamyanın kurutulmuşunun toptan kilogram fiyatının 120 lirayı bulduğunu söyledi.
Dikmen, Taşova ilçesinde yılda ortalama 500 dekar alanda 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin bamya ihtiyacının yüzde 30'u olduğunu ifade etti.
Bamya üreticisi ve toptancısı Suat Şahin de bamyanın, hasadı başladıktan sonra 3,5 ay boyunca her gün toplanması gerektiğini belirterek, "Yaş olarak en fazla 15 liraya satarsın ancak kuruttuktan sonra pazarda toptan fiyatı 120 lira civarında. Biz ürünlerimizi marketlere ve lokantalara satıyoruz, marketlerde fiyatı 200 liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.
"Zahmeti çok"
Kış aylarında daha çok tüketilen kuru bamyanın genellikle Konya, Isparta, Kayseri ve Diyarbakır'a gönderildiğini, bu illerin sofralarını süslediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Bamyanın fiyatının yüksek olmasının sebebi, zahmeti çok. Düğünün de olsa, cenazen de olsa o bamyayı toplayacaksın, günü geçtiğinde hiçbir işe yaramıyor. Sabah ezanından sonra tarlaya gider, öğlene kadar toplanır. Eve gelinir akşama kadar ipe dizilir, gece çiçeği dökülür, 10 gün kurutulmaya bırakılır ve 10 gün sonra pazara çıkarır malını. Çok zahmetli bir iş emeğine göre bu paralar bile az bence. Bir kişinin yıllık çıkaracağı bamya en fazla 25, 30 kilo, 5 kişilik bir aile en fazla 150 kilo bamya yapabilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!