Damak tadınızı tatile çıkaracak yerler
Harika bir restoranda güzel bir tabak yemek, çoğu insan için güzel bir tecrübedir. Ancak kimileri için yemek kültürünü tanımak ve yeni keşiflerde bulunmak daha büyük bir haz verir.
Yeme içme kültürleri dünyanın dört bir yanında farklılık gösterir ve lezzet ustalarını peşlerinden sürükler. Pek çok ülkede bu muhteşem deneyimler için organize edilmiş turlar bulunur. Yemek turizmi gittikçe daha fazla insanı cezbediyor. Yemek turizmine başlamak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyenler için en iyi yerlerden oluşan kısa bir liste hazırladık.
Sizleri damak tadınızı tatile çıkarmaya davet ediyoruz.
Bask Gastronomi Topluluğu – İspanya
İspanya’nın küçük bir bölgesi olsa da Bask şehirleri dünyanın en gelişmiş mutfak kültürlerinden birine sahip. Basklı şeflerin toplam 32 Michelin yıldızı var ve bu denli küçük bir bölge için bu rakamın inanılmaz olduğunu belirtmeliyiz. Basklılar mutfak sırlarını paylaşmayı pek sevmeseler de değişen dünyaya ayak uydurmaya başladıklarını söyleyebiliriz.
Bask bölgesinde bulunan gastronomi merkezlerinde yemek kültürü, tarifler ve pişirme yöntemlerine dair hazırlanan özel organizasyonlar bulunuyor. Çok az sayıda katılımcı kabul ediyor olmaları da bu organizasyonları daha cezbedici hale getiriyor.
Bask bölgesinde yemek turizmi sadece şeflerin sırlarından oluşmuyor. Bölgedeki şehirlerin muhteşem restoranlarında bu özel yemekleri tadabilirsiniz. Yeni lezzet deneyimleri arayanlar için başlangıç noktası olarak Bask bölgesi en iyi tercihlerden diyebiliriz.
Sorrentine – İtalya
Dünyanın en ünlü mutfaklarından biri İtalya’dır ve genelde İtalya denince akıllara Roma, Milano ve Akdeniz kıyıları gelir. Sorrentine yarımadası, kristal mavisi suları ve altın rengi güneşiyle az kişinin bildiği bir cennet olmasının yanı sıra İtalya’nın en iyi mutfağı olarak kabul ediliyor. Tiren Denizi’nde tutulan taze su ürünleri, mis gibi limon ağacı kokularının altındaki teraslarda ve bol güneşle yetişen bitkilerle harmanlanıyor. Bu bolluk, İtalya’nın diğer şehirlerinde bulamayacağınız özel bir mutfağın gelişmesine neden olmuş.
Az sayıda insanın bildiği bu muhteşem yemek kültürünü tatmanın yanı sıra kısıtlı sayıda meraklının katılabildiği yemek derslerini de deneyebilirsiniz. Sorrentine’in en ünlü şeflerinden Laura, bölgenin mutfağı konusunda en bilgili uzmanlardan biri ve özel tarifleri katılımcılarıyla paylaştığı özel dersler veriyor.
New Orleans’ta Creole – ABD
Amerika’da çok sayıda uygarlığın izinin bulunması, ülkenin özellikle güney yarımküreye yakın şehirlerini son derece renkli olmasının nedenidir. New Orleans da Fransız, İspanyol, Karayip, Batı Afrika ve hatta Vietnam etkilerinin ABD kültürü ile birleştiği en özel yerlerden biri. Dünyanın sadece belli bölgelerinde bulunabilen özel malzemeler, New Orleans’ta bir araya geliyor ve hem karmaşık hem de eşsiz bir mutfak kültürü yaratıyor.
New Orleans’ı dünyanın geri kalanından ayıran ve özel bir yer edinmesini sağlayan mutfağı, şehrin turizmini de etkiledi. Creole mutfağı adı verilen özel mutfağın temsilcilerinin restoranlarındaki benzersiz yemeklerin tarifleri artık sır olmaktan çıkıyor. New Orleans’ta bulunan yemek okulu, geleneksel yemekleri ve ünlü tabakları ziyaretçileri ile paylaşıyor. Yerel şeflerin özel derslerinde, en akla gelmeyecek malzemelerin nasıl bir araya gelip harikalar yarattığına hayran olmamak mümkün değil.
Mauritus Adası
Dünyanın en egzotik yerlerinden biri olan Mauritus’un keşfedilmesi gereken yerlerinden biri de mutfağı. Benzersiz bir coğrafyanın yanı sıra yemek kültürü de bir o kadar eşsiz. Üstelik Mauritusluların nasıl yemek yaptıklarını öğrenmek için iki büyükanne sizleri bekliyor. Marie ve Bridgitte, geleneksel açık hava mutfaklarında yemeklerini meraklılarla birlikte pişiriyorlar. Keskin sarımsak, ateşli zencefil, tatlı karanfil gibi egzotik malzemelerin yemekleri nasıl bu denli lezzetli yaptığını ustalarından öğrenebilirsiniz.
Mauritus mutfağının en temel özelliklerinden biri etrafındaki kültürlerin tariflerin içine karışmasına izin vermeleri. Hintlilerin baharatlarını, Çinlilerin soslarını, Avrupalıların pişirme teknikleri bir araya getiren elbette adanın tarihi. Elbette odun sobasında pişen ve bölgeye özgü bir meyve olan sousou gibi yerel tatları deneyimlemek de muhteşem.
Nha Vuon In Hue, Vietnam
Hue’nun imparatorluk mirası, ülkenin mutfak kültüründe çok büyük bir rol oynamıştır. Kraliyet ailesi ve varlıklı kişiler için pahalı baharatlar mutfaklarının olmazsa olmazıydı. Ayrıca bölgeye has pişirme tekniklerinden de vazgeçmiyorlardı. Zengin ailelerin büyük çoğunluğu mutfakta kullanılacak bitkilerin ve meyve sebzenin yetiştirilebileceği büyük bahçeleri olan evlerde yaşıyorlardı.
Bugün ise Hue şehrinde aile mutfaklarında, geleneksel mutfak kültürü paylaşıyorlar. Hue mutfağı, lezzet meraklıları için adeta bir festival. Ananas ve balkabağı asmalarının yanında büyüyen erik ağaçları ve yer fıstığını bahçeden toplayarak biber, misket limonu, taze sarımsak, hurma şekeri ve balık sosuyla hazırlanan geleneksel çeşni olan nuoccham'ınasıl yaptıklarını, mutfakta onlarla birlikte hazırlayarak öğrenebilirsiniz.
Buenos Aires, Arjantin
Latin Amerika’nın en ünlü mutfağı Arjantin’dir. Diğer ülkelere de kültürünü aktaran bu renkli ülkede geleneksel tatların içinde kaybolmak son derece mümkündür. Arjantin, temelde yerli mutfağın İtalyan ve İspanyol etkileriyle renklenmesiyle kendine has bir mutfak geliştirmiştir. Arjantin’in resmi başkenti olan Buenos Aires, aynı zamanda mutfak kültürünün de merkezini oluşturur.
Arjantin’de yemek turizmi gittikçe daha fazla önem kazanıyor ve ünlü şeflerden oluşan yemek pişirme derslerine rağbet artıyor. Yerel pazarda rehberinizle birlikte malzemeleri satın aldıktan sonra özel hazırlanmış ağaçlar altındaki açık hava mutfaklarında kendi Arjantin tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.