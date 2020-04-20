Datça'nın toprağı ve havasını sevdi

Datça, ılıman iklimi ve verimli toprakları ile kırmızı tatlı patates üretiminin Türkiye'deki merkezi olmaya hazırlanıyor. Patates üreticisi Mehmet Eren, geçen yıl Muğla'nın Datça ilçesindeki 800 metrekarelik küçük bir alanda deneme amaçlı yaptığı kırmızı patates üretimden olumlu sonuç aldığını söyledi. Datça'nın havası ve toprağının, kırmızı tatlı patates üretimi için çok elverişli olduğuna dikkat çeken Eren, bu yıl 5 dönüm alanda ekim yapacağını belirtti.
'FİDELER, ABD'DEN GELDİ'
Datça'nın Emecik kırsal mahallesinde 7 yıldır patates üretimi yapan Eren, geçen yıla kadar kırmızı patatesin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Datça'da tanıştığı emekli bir inşaat mühendisinin ABD'den getirdiği kırmızı patates fidelerini dikmek için kendisinden yardım istediğini belirten Eren, "Elinde, evinde saksılarda yetiştirdiği tatlı patates fideleri vardı. Saksılardan tarlaya aktarmak istiyordu. Fidelerin telef olmasına gönlü razı değildi. Elindeki 15 kök fideyi alıp, 800 metrekarelik bir alanda deneme amaçlı kırmızı patates üretimi yaptım. 2019 yılı Mayıs ayında dikimi yaptım. Kasım-Aralık aylarında hasadını gerçekleştirdik. Çok güzel sonuç verdi. 15 fideden yaklaşık 1 tona yakın üretim gerçekleştirmiş olduk" dedi.
DATÇA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK
Kırmızı tatlı patatesin adı gibi tatlı bir lezzeti olduğunu belirten Eren, "Adı gibi tatlı bir aromaya sahip. Datça'nın iklimi, kırmızı patates üretimi için çok uygun. Tatlı kırmızı patates, Datça'nın havası, güneşi ve toprağını sevdi. Özellikle kumsal ve gevşek topraklarda iyi verim alınıyor. Killi ve ağır toprakları ise sevmiyor" diye konuştu.
Güneş ve suyun üretim için yeterli olduğuna dikkat çeken Eren, "Zahmeti az, maliyeti ise çok düşük ve ekonomik bir bitki olması nedeniyle kazancı yüksek oluyor. Deneme üretimi yaparken su ve güneş yetti. Gübre dahi gerekmedi. Hiçbir kimyasal madde kullanmadım. Datça'nın ekonominse çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Bu yıl 5 dönümlük bir alanda ekim yapmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Eren, "Tarlalarda, halen normal sarı patates hasadını yapıyoruz. 15-20 gün sonra kırmızı patates ekimi yapmayı planlıyoruz. Bu yıl çok daha verimli sonuç alacağımı umut ediyorum" dedi.
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