Doğal Antibiyotik Kornişon Turşu

Kornişon turşusu nasıl yapılır?

Özellikle kış aylarında hem bağışıklığınızı güçlendirmeye bire bir hem de lezzetiyle efsane bir eşlikçi olan kornişon turşusu kuruyoruz. Oldukça basit, sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli. Sonrası fermantasyona kalmış : )

Aşağıda malzemeleri yazıyorum. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER

2 kg minik salatalık (turşu için olduğunu hemen anlıyorsunuz zaten)

3 Yemek kaşığı kaya tuzu

2 diş sarımsak

2 çay bardağı istediğiniz sirke çeşidi

2 adet defne yaprağı

Sıcak su

Kaynatılmış cam kavanozlar

Kaynatılmış mutlaka yeni alınmış kavanoz kapakları

NASIL YAPILIR?

Güzelce yıkıyoruz salatalıklarımızı. Kavanozun yarısına kadar salatalıkları yerleştirip sarımsakların yarısını ve 1 adet defne yaprağı koyuyoruz.. Sonra tekrardan salatalıkları dizmeye devam ediyoruz. En üstte kalan sarımsakları, kaya tuzu, limon tuzunu koyup önce sirkeyi sonra sıcak suyu koyup kapatıyoruz.

PÜF NOKTALARI

Defne yaprağı sert olmasını sağlıyor. Kütür kütür...

Sirke olarak ben üzüm kullandım.

14 günde tamam olsa da ben 20 gün beklemeyi tercih ediyorum.

Sıcak su vakumlama işlemini kolaylaştırıyor

Karanlık ve serin yerde saklamayı ilk 7 gün her gün yönlerini aşağı yukarı ters çevirmeyi unutmayın.

Afiyet olsun

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