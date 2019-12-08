Dört masalı dükkandan 7 bin istihdamlı işletmeye

Bursa'nın İznik ilçesinde 23 yıl önce 150 metrekarede dört masalı bir köfteci dükkanı açıp işe başlayan ve zamanla işlerini büyüten Yusuf Akkaş, bir başarıya imza atarak 7 bin kişi istihdam eden restoran zincirinin sahibi oldu.

Türkiye'de 18 ilde 98 şubeye ulaşan Akkaş, lezzetli ürün, hızlı servis, ekonomik fiyat özellikleriyle öne çıkan işletmelerinde çok sayıda kişiyi ağırladı.

İşletmesinin büyüyeceğini henüz gençlik yıllarında hayal eden Akkaş, halen bir şubeye gittiğinde, mutfakta ızgaranın başına geçip köfte pişiriyor, güleryüzüyle müşteriye servis yapıyor.

"Günden güne büyümeye devam ediyoruz"

Yusuf Akkaş, işletmenin 98 şubesi olduğunu, 2019 sonunda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm ve otelcilik meslek lisesi mezunu olduğunu belirten Akkaş, "Babam vefat ettikten sonra otellerde çalışmayı bırakıp süt satmaya başladım. Yenişehir'de bu işi yapan abiler vardı. Ben de onlardan esinlenerek İznik'e dükkan açtım." diye konuştu.

İlk dükkanın yük taşıyan kamyonların geçiş güzergahında bulunduğunu, o yüzden çok yoğun çalışan bir yer olduğunu anlatan Akkaş, şunları kaydetti:

"İkinci şubemizi de İstanbul kara yolunda Orhangazi-Yeniköy kavşağına açtık. Orası, bizi İstanbul müşterisine tanıtan yer oldu. Daha sonra Bursa'da ana arterde açtığımız şube de bizi Bursa merkezindeki vatandaşlara tanıttı. Misafirlerimizin bizi tercih etmeleri, bize kefil olarak, başkalarına tavsiyeleriyle ve eşsiz gayretlerini sunan 7 bin kişilik genç, dinamik ekibimizle günden güne çok şükür büyümeye devam ediyoruz. Bizim büyümemizi cesaretlendiren içeride kıpır kıpır, büyüme isteği olan kadrodur. Onlar, her gün bana cesaret veriyor."

"Bu iş, 24 yıldır benim rüyalarıma giriyor"

Akkaş, Yenişehir'de 50 bin metrekare içinde, 25 bin metrekare kapalı alanda "Türkiye’nin en büyük köfte fabrikası" unvanına sahip bir işletmeleri olduğunu dile getirerek, "Tüm şubelerimizde kasap reyonlarımız var. Bu reyonların yüzde 80'i o fabrikada hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Misafirlerine 16 liraya sınırsız çayla 19 çeşitli kahvaltı sunduklarını, 25 liraya sınırsız çay, tatlı, salata ve meşrubat ve 200 gram köfteyle doyma fırsatı sunduklarını anlatan Akkaş, şöyle devam etti:

"Şu an 7 bin kişilik bir ekibimiz var. Nasip olursa 2020'de 10 bin kişilik bir aile olma ihtimalimiz var ve 2020 için 150 şube hedefimiz var. Şu an anlaşmaları yapılmış, inşaatı devam eden şubelerimiz var. Bu arada 5-10 tane de ufak, ekmek arası konseptlerimiz oluşmaya başladı. Bunlar, daha az elemanla içeceği yanında ikram olarak verdiğimiz ekonomik büfeler. Bunda da hedefimiz 2-3 yıl içinde bine yakın şube açmak."

"Bizim müfettişimiz müşterilerimiz" diyen Akkaş, bu düsturun kendilerini dinamik tuttuğunu, elemanlarının da çok gayretli çalıştığını vurguladı. Akkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş, 24 yıldır benim rüyalarıma giriyor. İlk şubeyi açtığımda geceleri 'Aman, köfte yandı.' diye uyanırdım. Şimdi bakıyorum da aslında 7 bin kişinin rüyasına giren bir işimiz olmuş. Bu, beni çok cesaretlendiriyor. 'Yusuf, daha sıkı tutmalısın' diyorum. Dünyada herkese lezzetini sunabileceğimiz bir ürünümüz var. Bu ürünü iyi fiyatlara satabiliyoruz, ekonomik kalabiliyoruz çünkü çok yalın ve basit iş yapıyoruz. Misafir için anlam ifade etmeyen, 'janjanlı' işlerle uğraşmıyoruz. Çok fazla iş yapıp arz talep üzerine kurgulanmış bir iş modelimiz var. Bu da memleketimizde karşılık gören bir şey."

"Uzayda bile bu işi yapmak gerekirse yapabilecek bir işletmeyiz"

Akkaş, "Büyümek, kazanmak istiyorsan kesinlikle sahada ve cephede durmalısın. Beni tanımayan çalışanlarımız var. Beni gördüklerinde 'Bak, sen yenisin, dikkat et' diyorlar. Hemen şirket kültürünü anlatıyorlar. 'Burada sınırsız çay vermelisin, müşteriye 'hayır' dememelisin.' diyorlar. Yeni işe başlayan bir arkadaşın bile bana bunları anlattığını duyduğumda, 'Evet, biz bu işi daha ileriye götürebiliriz.' diyorum." diye konuştu.

"Bu kadar büyüyeceğimizi düşünüyordum." diyen Akkaş, köyde büyüdüğünü, lisede eğitim gördüğü yıllarda her gün gübre satmak için traktörle yaptığı 4-5 saatlik yolculuklarda bunun hayalini kurduğunu anlattı.

Düşündüklerinin sadece yüzde 30'unu yaptığına dikkati çeken Akkaş, "Düşünürken sınırsız, tepesi olmayan şekilde düşünürüm. Protein değeri yüksek et satıyoruz. Bunu hızlı ve ekonomik satabiliyoruz. Bence dünyada herkes bu lezzetle tanışabilir. Bu iş modelini dünyanın her yerine götürebiliriz. Bizim 4-5 yıllık hedeflerimizde, dünyada 4-5 ülkede olmak var. Günü geldiğinde uzayda bile bu işi yapmak gerekirse yapabilecek bir işletmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.