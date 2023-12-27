Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en iyi 100 yemeği

Cağ kebabı dünyanın en iyi ilk 20 yemeğinden biri Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti. Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 05:01 Güncelleme: 27.12.2023 - 05:01 facebook

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Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olanTasteAtlastarafından 2023 Dünya’nın En İyi 100 Yemeği ve 100 Mutfağı açıklandı. Kataloglanan 11 bin yemek arasından, 400 bine yakın kullanıcının puanlamasına göre, en yüksek puanları alan100 yemeklik bir liste çıktı.

En iyi 100 Mutfak listesinde iseTürk Mutfağı dünyanın en iyi 15’inci mutfağı oldu.

TasteAtlastarafından her yıl açıklanan dünya çapındaki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 20. sırasında coğrafi işaret tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı. İtalya mutfağı listenin ilk sırasında yer alırken yemek kategorisinde ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı.

Türkiye’den listeye 8 yemek girdi

Ülkemiz lezzetleri içinde Cağ Kebap ile birlikte İskender Kebap, Döner, Mantı, Adana Kebap, Mercimek Çorbası, Hünkar Beğendi ve Tombik Döner dünyanın en iyi 100 lezzeti sıralamasında yer aldı. 2007 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alan cağ kebap ya da tescilli adıyla Oltu Cağ Kebap Yaklaşık 12 saat soğan, tuz ve karabiberle marine edilmiş kuzu ile yapılır ve et daha sonra büyük bir yatay şiş üzerine konur ve odun ateşinde pişirilir.

İlk çıktığı yer Oltu olarak kabul edildi

Oltu Cağ Kebabı’nı diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu kebabın üretiminde kullanılan etin bölgeye ait doğal ortamda veya yaylalarda doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde edilmiş olması ve üretim tekniği olarak, odun ateşinde, yatay olarak pişirilmesi ve “cağ” adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilmesidir. Oltu Cağ Kebabı hazırlanırken üretim şeklinde belirtilenler dışında hiç bir madde katılmamaktadır.

DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ

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Picanha

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Roti canai