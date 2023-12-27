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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Dünyanın en iyi 100 yemeği

        Cağ kebabı dünyanın en iyi ilk 20 yemeğinden biri

        Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 05:01 Güncelleme: 27.12.2023 - 05:01

        Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olanTasteAtlastarafından 2023 Dünya’nın En İyi 100 Yemeği ve 100 Mutfağı açıklandı. Kataloglanan 11 bin yemek arasından, 400 bine yakın kullanıcının puanlamasına göre, en yüksek puanları alan100 yemeklik bir liste çıktı.

        En iyi 100 Mutfak listesinde iseTürk Mutfağı dünyanın en iyi 15’inci mutfağı oldu.

        TasteAtlastarafından her yıl açıklanan dünya çapındaki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 20. sırasında coğrafi işaret tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı. İtalya mutfağı listenin ilk sırasında yer alırken yemek kategorisinde ilk sırada Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı.

        Türkiye’den listeye 8 yemek girdi

        Ülkemiz lezzetleri içinde Cağ Kebap ile birlikte İskender Kebap, Döner, Mantı, Adana Kebap, Mercimek Çorbası, Hünkar Beğendi ve Tombik Döner dünyanın en iyi 100 lezzeti sıralamasında yer aldı. 2007 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alan cağ kebap ya da tescilli adıyla Oltu Cağ Kebap Yaklaşık 12 saat soğan, tuz ve karabiberle marine edilmiş kuzu ile yapılır ve et daha sonra büyük bir yatay şiş üzerine konur ve odun ateşinde pişirilir.

        İlk çıktığı yer Oltu olarak kabul edildi

        Oltu Cağ Kebabı’nı diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu kebabın üretiminde kullanılan etin bölgeye ait doğal ortamda veya yaylalarda doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde edilmiş olması ve üretim tekniği olarak, odun ateşinde, yatay olarak pişirilmesi ve “cağ” adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilmesidir. Oltu Cağ Kebabı hazırlanırken üretim şeklinde belirtilenler dışında hiç bir madde katılmamaktadır.

        DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ

        1

        Picanha

        2

        Roti canai

        3

        Phat kaphrao

        4

        Pizza Napoletana

        5

        Guotie

        6

        Khao soi

        7

        Butter Garlic Naan

        8

        Soup buns (Tangbao)

        9

        Shashlik

        10

        Phanaeng Curry

        11

        Pappardelle al cinghiale

        12

        Amêijoas à Bulhão Pato

        13

        Pempek

        14

        Meat and Cold Cuts Bánh Mì (Bánh mì thịt)

        15

        Tom kha gai

        16

        Vatapá

        17

        Dakos

        18

        Leche de tigre

        19

        Carne asada tacos

        20

        Cağ kebabı

        21

        Maguro nigiri sushi

        22

        Cochinita pibil

        23

        Karaage

        24

        Châteaubriand

        25

        Carne de porco à Alentejana

        26

        Païdakia

        27

        Pernil

        28

        Tonkotsu ramen

        29

        Khinkali

        30

        Chilaquiles

        31

        Focaccia di Recco col formaggio

        32

        Zeytoon parvardeh

        33

        Ciorba Radauteana

        34

        Pierogi

        35

        Pesto Genovese

        36

        Carnitas

        37

        İskender kebap

        38

        Manti

        39

        Hot pot

        40

        Tacos gobernador

        41

        Roast suckling pig (Siu yuk)

        42

        Tacos al pastor

        43

        Butter chicken (Murgh makhani)

        44

        Shawarma

        45

        Raclette

        46

        Karē

        47

        Tikka

        48

        Tandoori

        49

        Gringas

        50

        Česnečka

        51

        Parmigiana alla napoletana

        52

        Causa rellena

        53

        Kaisendon

        54

        Tagliatelle al ragù alla Bolognese

        55

        Khachapuri

        56

        Linguine allo scoglio

        57

        Bryndzové halušky

        58

        Escondidinho

        59

        Pasta carbonara

        60

        Döner kebab

        61

        Ragù alla Bolognese

        62

        Shoyu ramen

        63

        Ajvar

        64

        Giouvetsi

        65

        Tequeños

        66

        Mtsvadi

        67

        Bubur ayam

        68

        Lasagne alla Bolognese

        69

        Gyros

        70

        Adana kebap

        71

        Peking duck (Beijing kao ya)

        72

        Mercimek çorbası

        73

        Massaman Curry

        74

        Risotto ai funghi porcini

        75

        Peruvian roast chicken (Pollo a la brasa)

        76

        Fritto misto

        77

        Hünkar beğendi

        78

        Boiled Maine Lobster

        79

        Kokoretsi

        80

        Kapustnica

        81

        Tahchin

        82

        Braised pork belly (Hong shao rou)

        83

        Lechazo

        84

        Guacamole

        85

        Nigiri

        86

        Gambas al ajillo

        87

        Mixed ceviche (Ceviche mixto)

        88

        Syrniki

        89

        Tombik Döner

        90

        Kleftiko

        91

        Ayam goreng

        92

        Chicken tabaka (Tsitsila tabaka)

        93

        Tutu de feijão

        94

        Cordero asado

        95

        Souvlaki

        96

        Bistecca alla Fiorentina

        97

        Sinigang

        98

        Żurek

        99

        Steak au poivre

        100

        Beef pho (Phở bò)

        #ht gastro
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