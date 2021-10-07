Dünyanın en iyi restaurantı Noma

Her sene S. Pellegrino ve Acqua Panna sponsorluğunda belirlenen dünyanın en iyi 50 restaurantı ödülleri (World’s 50 Best) bu yıl da Belçika’nın Antwerp kentinde yapılan tören ile sahiplerini buldu.

Geçen sene pandemi nedeni ile pas geçilen ödül töreni ve liste, 1000’e yakın gastronomi profesyoneli tarafından bu sene yeniden belirlendi.

Kopenhag’dan Noma, dünyanın en iyi restaurantı seçilirken ikinci sırada, gene Kopenhag’da bulunan, Bocuse d’Or da en çok şampiyonluk kazanan restaurant olması ile tanınan Danimarkalı şef Rasmus Kofoed yönetimindeki Geranium oldu.

Geranium, listeye ilk kez 2009 yılında girmiş ve 2019 yılında 5. sıraya kadar yükselmişti.

Yer Elması Yaprakları ve Ceviz Turşusu / Fotoğraf: Claes Bech-Poulsen

Ayrıca ilk 100’ü oluşturan listeye 58 numaradan giren Alchemist ve 89 numaradaki Ammas da Kopenhang’dan. Yani bu sene turistlerin gastronomi rotası Kopenhag olmuş oldu.

Danimarkalı şef Rene Redzepi’nin 3 Michelin yıldızlı restaurantı ilk kez Kopenhag’ın Christianshavn bölgesinde 2003’de açılmış ve Yeni Nordik Mutfağı kavramının öncüsü olmuştu.

Noma, daha önce 4 defa daha dünyanın en iyisi seçilmiş ve Şeflerin seçimi ödülünü de kazanmıstı. 2016’da kapandıktan sonra 2017’de kapılarını yeniden Kopenhag yakınlarında açmıştı.

Noma / Fotoğraf : Ditte Isager

Chef Redzepi, daha önce, dünya gastronomisinde çığır açmış restaurantlar olarak bildiğimiz; The French Laundry ve elBulli gibi restaurantların mutfaklarında çalışmıştı.

Bütün ızgara edilmiş yabani ördek, ördek beyni, yabani sumak ile çektirilmiş mantar bulyon / Fotoğraf: Ditte Isager

Kuşkusuz ülke turizmlerine etkisi olan liste, gastronomi meraklılarının seyehat rotalarını belirlemeye devam ediyor. Ülkemizden, Mehmet Gürs yönetimindeki Mikla Restaurant, bu sene listede 60. sırada yer alarak, Alinea, D.O.M, Core gibi bir çok önemli restaurantı geride bırakmayı başardı.

Mikla, nefes kesen atmosferi, etkileyici İstanbul manzarası ve Türkiye’nin dört bir yanından toplanan malzemeler ile oluşturduğu menüsü ile dünya gastronomisinin önemli oyuncularından. İlk kez 2015 yılında listeye giren Mikla, 2018 yılında 44. sırada yer almıştı.

Mehmet Gürs

Anadoluyu karış karış gezen, doğaya, malzemeye ve geleneklere saygılı yaklaşımı ile ülkemizi uluslarası platformlarda dört beşlik temsil eden Mehmet Gürs ve Mikla ekibini gönülden kutluyoruz.

Mikla

Ayrıca bu sene Pia Leon En İyi kadın şef secilirken, Dominique Crenn İkon ödülünü aldı. One to Watch ödülü ise İkoyi London’ın oldu.

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