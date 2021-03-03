Çocukluğum, ailemle birlikte çiftçilik ve hayvancılık yapmakla geçti. Karasabanla tarla sürmek, tırpanla ekin biçmek, sütü yoğurda ve peynire çevirmek, buğdayı ekmeğe dönüştürmek. Sadece bir aşçı değilim. Tarladan, topraktan ve besiden gelen nimetleri çok değerli kılarım. İşimi bu bilinçle yaptığım sürece hep başarılı olacağıma inanırım. Birçok olgunun üstündedir üretmek. Köy değirmenine hasat sonu bir şenlik edasıyla gidilir, çıkan ilk hasat undan köy evinde yapılacak ilk hasat yemeğinin hayalini kurardık. Tepsi tepsi babikolar, keteler, ekmekler… Buğday toprağın bereketi, tabiat ananın bize en kutsal hediyesidir.

2 tür ekmek mayalama yöntemi vardır

Endüstriyel yöntemler ve geleneksel yöntemler. Ekşi mayanın nasıl bulunduğuna ilişkin bir veri ve yazılı kaynak yok, tesadüfen bulunduğu ileri sürülmekte. Aslında düşünsenize 5 ya da 10 bin yıl önce biri tesadüfen ekmek hamurunu ayırdı ve ekşi maya üretti. Ve kabul gördü ki onca yıldır sofralarımızda yer alıyor. Ekşi maya ekmeğin kalitesini unun ve suyun sertliği de etkileyebilir ama temel unsur havada, suda var olan mayaların tahıllarda da olması ve birleşmeleri sonucu ekmeğin fermente edilmesi.

Yöre yöre ekşi mayalar değişkenlik gösterir, hatta yurtdışında yediklerimi buradaki türlerle kıyaslamam mümkün değil. Evet yerele damak tadım daha alışkın ama bu konuda daha gidilecek yolumuz olduğu muhakkak. Özellikle Almanya dünyanın en güzel ekmeklerin yapıldığı yer olmalı. Merak edenler için ekşi mayalı çavdar ekmeğini öneririm, bir gün yolu düşenlere şiddetle tavsiye ederim.

Buğdayın türü ve suyun kalitesi (PH değeri) ekşi mayanızı size has kılacaktır; yani ekşi mayada parmak iziniz gibidir diyebiliriz. Şimdi yerele, doğala ve katkısıza doğru bir trend yaşıyoruz. Evde ekşi maya yapmak çok karışıkmış ya da zahmetliymiş duygusu içindeyiz muhtemelen. Lütfen Anadolu kadınlarını düşünün; haftanın bir günü imece yolu ile toplanır fırınlar yanardı, yapılan ekmekler haftalarca dayanıklı ve lezzetli olurdu.

Ekşi maya ekmeği, iyi bir ekşi maya hamuru ile başlar

Başta oluşturduğumuz mayamız zamanla daha kaliteli bir hal alıcaktır tıpkı yoğurt mayasında olduğu gibi. Ekşi mayalı ekmek sizden sadece onu hergün beslemenizi ister. Üstelik maliyeti çok düşüktür. Evinizin yeni üyesine merhaba diyebilirsiniz.

Ekşi Maya Nasıl Yapılır?

MALZEMELER

Yarım su bardağı, çok amaçlı un

Yarım su bardağı filtrelenmiş çeşme suyu veya Ph değeri yüksek kaynak suyu

NASIL HAZIRLANIR?

1. gün: Yarım su bardağı unu, yarım su bardağı su ile karıştırın. Cam kavanoz da 12 saat güneş almayan bir ortam da bekletin.

2. ve 3. günlerde: Yukarıdaki gibi aynı ölçüler de 12 saatlik aralıklarla beslemeye devam edin. Üçüncü güne kadar biraz canlılık göstermeli. Kabarcıklar olmalı. Kokunun yoğun olucağı zamana gelmiştir.

4, 5. ve 6. günlerde: Yukarıdaki gibi beslemeye devam edin, ancak beslemeden hemen önce yarım su bardağı mayayı ayırın ki diğer haftanın mayası hazır olsun. Haftalık maya olarak düşünelim bu yüzden dolapta saklayalım. Kullanmadan 1 gün önce dışarı çıkarıp tekrar az miktarda besleyelim ki hamurla buluştuğunda daha aktifleşsin.

Artık, daha fazla kabarcık oluşuyor, hacim olarak büyüyor...

Önemli not: Suyun kalitesi çok önemli. Mayanın ekşiliğini başka bir alternatif tatla denemek isteyenler için nohut mayasını tavsiye edebilirim. Ekşi mayadan farkı biraz tatlı ve yumuşak dokuya sahiptir.

İsmail Ağacık