Elazığ Lezzetleri İstanbul'da

Elazığ'ın yöresel ürünleri İstanbul'da görücüye çıkıyor

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 2.'si düzenlenecek olan ‘Elazığ Yörersel Ürünler ve Lezzet Günleri’ etkinliğinde, Elazığ’ın Çedene Kahvesi, Ağın Leblebisi, Orçik şekeri, Dutunu, Öküzgözü üzümü, peynir çeşitleri ve daha birçok yöresel lezzet İstanbullu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin mutfağı zengin illerinden olan Elazığ, 150'ye yakın yemek çeşidiyle damakları şenlendirme konusunda oldukça iddialı.

Etkinliğin açılışına siyasilerin yanısıra Fatih Kısaparmak, Erkan Oğur, Mustafa Keser, Kadir Çöpdemir, Belçim Bilgin, Berk Oktay, Naci Şaşmaz, Hande Subaşı gibi çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor.

Elazığlı 55 firmanın yöresel lezzetleriyle katılacakları ‘Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri‘ etkinliği 28 Kasım -01 Aralık 2019 tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecek. Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği, tüm İstanbulluları 4 gün boyunca saat 10:00- 22:00 saatleri arasında yöresel yemeklerin yer alacağı bu lezzet şölenine bekledikleri çağrısında bulundu.

Elazığ yöresinden Işkın mıhlaması tarifi

Malzemeler

1,5 kg ışkın

4 adet yumurta

200 gr tereyağı

Tuz

Nasıl yapılır?