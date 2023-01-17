Elazığ mutfağına has 15 özel lezzet

Fasulye çorbası, tutmaç, lobik çorbası, anamaşı, kara kavurma, kelecoş, taraklık, kındık, küncülü köfte, muhaşerli köfte, işkene, sapan dolması, kibe dolması, çaypalası, pirpirim boranı, tavşan üfelemesi, kırmanlı pilav, simit pilav, nohut ekmeği, fodula, zarafat, patila, heside, dolanger, hürriyet kadayıfı, orcik, pilit ve gah, Elazığ'ın ünlü yemekleri arasında yer alıyor.
Elazığ 200'e yakın yemek çeşidiyle oldukça köklü ve zengin bir Anadolu mutfağına sahip.
3 öğün yemeğin dışında kuşluk ve pestil, ceviz, orcik gibi yiyeceklerin olduğu yatsılık diye 2 ara öğünleri daha var.
Fasulye çorbası, tutmaç, lobik çorbası, anamaşı, kara kavurma, kelecoş, taraklık, kındık, küncülü köfte, muhaşerli köfte, işkene, sapan dolması, kibe dolması, çaypalası, pirpirim boranı, tavşan üfelemesi, kırmanlı pilav, simit pilav, nohut ekmeği, fodula, zarafat, patila, heside, dolanger, hürriyet kadayıfı, orcik, pilit ve gah, Elazığ'ın ünlü yemekleri arasında.
Tandır ekmeği meşhur.
Geleneksel yemekler dışında yeni yemek çeşitleri de yapılıyor Elazığ'da. Keban barajını yapılmasından sonra oluşan göl sahasında ve Hazar gölünde yetiştirilen alabalık ve somon Elazığ mutfağına girmiş artık.
Sömestr tatilinde gastronomi seyahati yapmak isteyenlere özel Elazığ yemek seçkisini sizin için derledik.
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Işkın mıhlaması
Uçkun da denen ve dağlarda yetişen muza benzer bir bitki türüdür Işkın. Işkın mıhlaması Elazığ'a has bir lezzettir. Küçük küçük doğranan ışkınlar tavada eriyen tereyağının içine atılır ve yumuşayana kadar tavana çevrilir. Pişen ışkınların üzerine yumurta kırılır. Yumurtalar pişince ışkın mıhlaması ocaktan alınır servis edilir.
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Sırın
Elenmiş una, su ve tuz karıştırılarak yapılan ekmek hamurundan ince yufkalar açılır ve ekmek sacı üzerinde pişirilir. Pişirilen yufkalar ortadan ikiye bölünerek düzgün ve rulo şeklinde yuvarlanır. Rulo haline gelen yufkalar 3-4 cm uzunluğunda dilim dilim kesilir. Bir tepsi içerisine dilimlenen yufkalar dik olacak şekilde yan yana dizilir. Ayrı bir kapta yoğurt ve dövülmüş sarımsak birlikte karıştırılır. Tepsideki yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurt yavaş yavaş yedirilerek dökülür. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirilerek servis edilir.
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Öküzgözü üzüm
Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en fazla çeşitte ve kalitede üzüm yetiştiren şehridir. Elazığ bağlarının hem göze hem de damağa hitap eden öküzgözü ve boğazkere üzümlerinden yapılan Buzbağı şarabı Avrupa ve iç pazarda büyük bir beğeni toplamış ve düzenlenen yarışmalarda hemen hemen her yıl altın ve gümüş madalyalar ile ödüllendirilmiştir. Daha fazla bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.
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Patlıcan Kıynağı
Elazığ’ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen elips şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konur. 45 dakika fırında pişirildikten sonra şifa niyetine tüketilir. Özellikle grip gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen Patlıcan Kıynağı sonbahar aylarında ara ve akşam öğünü olarak tüketiliyor.
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Orcik
Elazığ'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan orcik aslında bildiğimiz cevizli sucuk. Yapılışı çok zor. Hala köylülerin günler süren emeğiyle geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Köylülerin sert geçen kış aylarında özellikle çay saatlerinde çerez olarak tükettiği orcikin yapımı için, ilk olarak bağdan toplanan üzümler havuzda ezilerek suyu çıkarılıyor. Bir gün bekletilen üzüm suyu belirli süre odun ateşinde kaynatıldıktan sonra, yöreye has özel bir toprakla mayalandırılıyor. Ardından şıra ve un eklenerek bulamaç kıvamına gelene kadar kaynatılıyor. Elde edilen bulamaca önceden ipe dizilen cevizler batırıldıktan sonra güneşte kurumaya bırakılan orcik, bu işlemin üç kez tekrarlanmasının ardından tüketime hazır hale geliyor. Orcikin coğrafi işaret belgesi de var. Köpüklü, beyaz, kırmızı, siyah çeşitleri var. Kullanılan ceviz aynı ama üzüm çeşidi değişiyor.
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