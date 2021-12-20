En cool 4 yaz tatlısı!

Sema Ereren HT Cumartesi ekinde sıcak havalarda içimizi ferahlatacak tatlıları kaleme aldı.

Sıcak havalarda eminim sizin de benim gibi kolunuzu kıpırdatacak dermanınız olmuyor ama çok pratik ve hafif lezzetlerle keyfinizi yerine getirmek, serinlemek için kendinizi mutfağa atıverin. Kendinizi iyi hissettirecek yaz tatlıları için kolları sıvayın. Bu tatlıları yaparken mutfağı batırmaktan korkmayın. Çünkü sonuç sizi mutlu edecek.

1- BÖĞÜRTLENLİ PANNA COTTA

Malzemeler:

- 400 ml. krema,

- Vanilya çubuğu,

- Yarım su bardağı tozşeker,

- 200 ml. süt,

- 3 jelatin,

- 1 su bardağı böğürtlen,

- 1 tatlı kaşığı nişasta,

- 1 çay bardağı su.

Hazırlanışı:

Yaprak jelatinleri yumuşaması için soğuk suda 10 dakika bekletin. Krema, süt ve şekeri tencereye alın. Vanilya çubuğunu aromasını bırakması için kazıyın. Ardından çubuk vanilya ile kazıdığınız vanilya parçacıklarını tenceredeki karışıma katın. Süt, şeker ve vanilya çubuğuyla kremayı, kısık ateşte kaynatın. Suda yumuşayan jelatinleri, suyunu süzerek tatlı karışımına katın ve karışımı ocaktan alın. Bir süre karıştırın. Servis kâselerini ıslatıp suyunu iyice süzün. Ardından tatlı karışımını süzgeçten geçirdikten sonra servis kâselerine paylaştırın. İdeal kıvama gelmesi için buzdolabında 3 saat bekletin. Diğer yanda sos için nişasta ile suyu karıştırdıktan sonra böğürtlenlerle beraber koyu bir kıvama gelene dek pişirin. Soğuyan tatlıları servis tabaklarına ters çevirerek çıkartın. Üzerine böğürtlen sosu ve taze meyveleri serpiştirin.

2- PİZZADAN HALLİCE KARPUZ DİLİMLERİ

Malzemeler:

- İnce doğranmış 6 dilim kapuz,

- Egzotik meyveler,

- Beyaz ve bitter çikolata,

- Hindistan cevizi,

- 4 ceviz,

- Taze nane yaprakları

Hazırlanışı:



Lezzeti yaz aylarında içimizi ferahlatan ama kesmesi bir o kadar zor olan karpuzlu bir tarif yapmak elbette iyi bir fikir. Ancak karpuzu kesebilmek ciddi mesai istiyor. Minyon ellere sahipseniz koca karpuzla baş etmek benim gibi hiç kolay olmayacak. Ama baştan söylemeliyim ki bu tarif sizi çok mutlu edecek. Karpuzu soğutun. İnce doğradığınız ama kabuklarını soymadığınız karpuz dilimlerini tabağa bir pizzayı andıracak şekilde dizin. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Karpuz dilimlerini benmari usulüyle eritilmiş çikolata ve meyvelerle süsleyin. Üzerini ceviz, hindistan cevizi parçacıkları ve nane ile süsleyin.Yaprak jelatinleri yumuşaması için soğuk suda 10 dakika bekletin. Krema, süt ve şekeri tencereye alın. Vanilya çubuğunu aromasını bırakması için kazıyın. Ardından çubuk vanilya ile kazıdığınız vanilya parçacıklarını tenceredeki karışıma katın. Süt, şeker ve vanilya çubuğuyla kremayı, kısık ateşte kaynatın. Suda yumuşayan jelatinleri, suyunu süzerek tatlı karışımına katın ve karışımı ocaktan alın. Bir süre karıştırın. Servis kâselerini ıslatıp suyunu iyice süzün. Ardından tatlı karışımını süzgeçten geçirdikten sonra servis kâselerine paylaştırın. İdeal kıvama gelmesi için buzdolabında 3 saat bekletin. Diğer yanda sos için nişasta ile suyu karıştırdıktan sonra böğürtlenlerle beraber koyu bir kıvama gelene dek pişirin. Soğuyan tatlıları servis tabaklarına ters çevirerek çıkartın. Üzerine böğürtlen sosu ve taze meyveleri serpiştirin.

3- ÇİKOLATA PARÇACIKLI ÇİLEK SORBE

Malzemeler:

- 600 gram çilek,

- 1 limon suyu,

- 1 su bardağı tozşeker,

- 1.5 su bardağı su,

- Bitter çikolata,

- Nane yaprakları,

- 1 avuç yabanmersini.

Hazırlanışı:

Hazırlanırken bir o kadar güzel kokan çilekli sorbenin tadına önce mutfak önlüğüm bakıyor. Ancak bittikten sonraki görüntüsü de tadı da beni mutlu etmeye yetiyor. Hadi başlayalım... Toz şeker ve suyu büyük bir tencerede karıştırın. Şeker erimeye başlayınca karışımı kısık ateşte 15 dakika pişirin ve oda sıcaklığında bekletin. Temizlediğiniz çilekleri süzüp blender’dan geçirin. Hazırladığınız çilek püresini limon suyu ve soğuyan karışımı karıştırın. Sonra ince kıyılmış çikolata parçacıklarını katın. Cam bir sürahiye aldığınız sorbeyi ağzı kapalı şekilde soğutun. Koyu bir kıvam alana dek ara sıra bir kaşık yardımıyla karıştırın. Birkaç saat karıştırmayı sürdürün. Dondurma kaşığıyla servis edebileceğiniz sorbeyi, nane yapraklarıyla ve yabanmersiniyle süsleyebilirsiniz.

4- MÜRDÜMERİKLİ TART

Malzemeler:

- Tabanı için 200 gram tereyağı,

- 2 yumurta,

- 1 kahve fincanı süt,

- 1 su bardağından biraz az tozşeker,

- 2 su bardağı un,

- 1 paket vanilya,

- Yarım çay kaşığı kabartma tozu.

Kreması için:

- 2 su bardağı süt,

- 2 yemek kaşığı un,

- 1 yumurta,

- 2 yemek kaşığı tozşeker,

- 1 paket vanilya,

- 1 tatlı kaşığı tereyağı.

Süslemesi için:



- 500 gram mürdümeriği,

- 1 paket tart jölesi (isteğe bağlı),

- Yarım çay bardağından biraz az tozşeker.

Hazırlanışı:

Tereyağını eritin, üzerine şeker, vanilya ve sütü ekleyerek mikserle çırpın. Ardından yumurtaları, un ve kabartma tozunu karışıma ilave edin. Tart kalıbını yağlayıp hazırladığınız hamuru içine dökün. Önceden 180 °C ısıttığınız fırında tart hamurunu pişirin. Tart tabanı soğurken süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede çırpın ve önce kısık sonra orta ateşte muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Ocaktan almadan tereyağını ekleyin. Soğuyan tart tabanını kalıptan çıkarın ve ortadaki boşluğa muhallebiyi dökün. Eriklerin her birini 4’e bölün ve tencereye alın. Üzerine tozşeker ekleyip şeker eriyene kadar pişirin. Sonra soğumaya bırakın ve tartın üzerine dilediğiniz şekilde yerleştirin. Dilerseniz jöleyi hazırlayıp eriklerin üzerine dökebilir ya da pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.