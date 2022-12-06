En iyi kahveleri bulabileceğiniz 10 yer

Hanoi, Vietnam

Kahve kültürü, Vietnamlıların DNA’sına işlenmiş; ülke, dünyanın en büyük çekirdek üreticilerinden biri. Fransız koloni döneminde, 19. yüzyılın sonlarına doğru, ülke boyunca birçok kahve ekim alanı oluşturulmuş; başkent Hanoi’deyseniz eğer, leziz bir fincan kahve için uzağa gitmenize gerek kalmayacak.

Burada flat white ya da americano içmek gibi bir beklentiniz olmamalı. Hanoi’de kahve, geleneksel bir filtre ile demleniyor ve sade ya da tatlandırılmış konsantre süt ile tüketilen kalın ve yoğun kıvamda bir kahve elde ediliyor.

Hem ülkede hem de Instagram’da oldukça popüler olan bir başka kahve türü ise ca phe trung – sade kahvenin üzerine mereng benzeri, yumurta beyazından yapılan köpük konuyor.

Ne içmek gerek: Caphe den (yavaşça filtrelenen yoğun, sade), caphe sua (tatlandırılmış süt konsantresi ile) ya da hindistancevizi kahvesi (donmuş hindistancevizi sütü ve rendesi ile).