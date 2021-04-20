Onbir ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan ayı denince de akla ilk olarak pide geliyor. İftar ve sahur sofralarının en sevilen lezzeti Ramazan pidesini yıl içinde hepimiz heyecanla bekliyoruz. Her yıl Ramazan ayında iftara saatler kala fırınların önünde pide kuyrukları oluşur, alınan pideyle de iftar vaktinin gelmesi beklenirdi. Ancak pandemi nedeniyle geçen yıldan bu yana evden çıkmamaya özen gösteren ve pide kuyruklarına girmek istemeyen birçok kişi Ramazan pidelerini evinde yapmayı tercih ediyor. Pideyi evinde yapmak isteyenler için en güzel ve en lezzetli Ramazan pidesinin 5 püf noktası:

Kullanılan hammaddelerin çeşidi ve kalitesi çok önemli. Kaliteli bir un ve maya, pidenizin lezzetini büyük oranda etkiler.

Ramazan pidesinin düzgün ve güzel gözükmesi için atılan tırnakların düz ve bitişik olması gerekir.

Üzeri için bulamaç yapmak hamurun nemlenmesini sağlar, hoş bir koku ve lezzet katar. Damak zevkinize göre yumurta da sürebilirsiniz.

Lezzetli pide yapımında maya çok büyük öneme sahip. Mayanın daha rahat çalışabilmesi için tarifinizdeki malzemeleri oda sıcaklığında kullanmalısınız. Mayalanma için nemli, ılık ve kapalı bir ortam gerekir. Doğru mayalanan ve mümkünse buhar verilerek pişirilen hamur demek, iyi kabarmış bir Ramazan pidesi anlamına gelir.

Pişirirken kullandığınız fırın buhar vermiyorsa, fırının içine yanmaz bir kap ile su bırakabilirsiniz.

Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte Ramazan pidesi yapım tarifi...

Ramazan Pidesi Tarifi

MALZEMELER

4.5 su bardağı un

1 paket Kuru Maya

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı kepek

Üzeri için

1 çay bardağı un

1.5 çay bardağı su

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

NASIL YAPILIR?

Maya, ılık su, süt ve şekeri spatula ile karıştırın. Un ve tuzu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Hamur yapışkan ve yumuşak olacağından, unlanmış tezgah üzerinde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yağlanmış bir kaba koyun ve üzerini nemli bir bezle kapatarak, oda sıcaklığında 40 dakika dinlendirin. Hamuru isteğinize göre 2 veya 4 eşit parçaya bölün. Fazla sıkıştırmadan yuvarlayın.

Yağlı kağıt serilmiş tepsilere biraz kepek serpin ve bezeleri tepsilere yerleştirin. Hafifçe üzerlerine ellerinizle bastırın. Üzerlerine nemli bir bez kapatarak, 30 dakika mayalandırın.

Üzeri için, un ve yarım çay bardağı soğuk suyu iyice karıştırın. Kalan suyu kaynatın, bu karışıma azar azar ilave ederek (topaklanmaması için) çırparak bulamacı hazırlayın.

Elinizi hazırladığınız bulamaca batırıp, hamuru biraz yaygınlaştırın. Üzerine, iki elinizin parmak uçları ile küçük kareler olacak şekilde, düz ve bitişik olarak tırnak atın.

Susam ve çörek otunu serpin. Üzerini kapatıp, 15 dakika dinlendirin.

Önceden 240-250°C’de ısıtılmış fırında, kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pidelerin daha yumuşak olması için, fırının içine yanmaz bir kap ile su bırakabilirsiniz. Afiyet olsun!