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İftarda yenen yemeklerden sonra canınız tatlı istiyorsa doğru yerdesiniz. İşte Ramazan ayına uygun, kolay ve leziz sütlü tatlı tarifleri...
KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
7 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 çay kaşığı tarçın
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KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın.
Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.
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SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
3/4 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı pirinç
2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası
Vanilya
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SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?
1 litre sütü tencereye boşaltın. Üzerine pirinçleri ekleyin ve iyice yumuşayana kadar pişirin. Bir kaseye nişastayı ve tencereden aldığınız bir kepçe kaynamış sütü ilave ederek iyice karıştırın. Eriyen nişastalı sütlü karışımı tencereye ekleyin. Ardından şeker ve vanilyayı tencereye ilave edin. İyice kaynayan sütlacı kaselere bölüştürün. Sütlaç yapmak işte bu kadar kolay!
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SUPANGLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı süt
4 tatlı kaşığı un
3 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı toz şeker
100 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı tereyağı
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