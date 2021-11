En lezzetli 9 et yemeği

Kuzu elbasan tava tarifi

Malzemeler

1 kuzu kol (6 parçaya bölünmüş kemikli olmalı)

1 orta boy soğan

40 gr. margarin

Sos için

125 gr. un (yaklaşık 3 kahve fincanı)

1 bardak yoğurt

1 lt. et suyu

2 yumurta sarısı

Yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayın. Yağ ve kuzu parçalarını soğan ile birlikte kavurun. Etler suyunu bırakıp çekince ve üzerleri pembe olunca 1,2 lt. sıcak et suyu koyun tencere kapağını kapayarak bir saat kadar hafif ateşte pişirin. Bu arada etlerin pişip pişmediğini kontrol edin, etin piştiği suyu süzgüden geçirin etleri yağlanmış Pyrex kaba muntazam şekilde dizin. Sos bir tencerede unu yoğurda pürüzsüz şekilde yedirin. Hafif ateş üstünde iki yumurta sarısını katarak ve et suyunu da ilave ederek koyulaşana kadar hafif ateşte pişirin. Bu et suyu pişmiş etin süzdüğümüz et suyudur. Etin bütün lezzeti içindedir. Et suyu az gelebilirse 1 lt.ye tamamlayabilirsiniz. Yağlanmış Pyrex kaba dizilmiş pişmiş etler üzerine sosu dökün ve 200 dereceye kızdırılmış fırının orta katına sürerek 15 dk. kadar fırınlayın. Sos üstü hafif pembeleşince Elbasan tavanız hazırdır.