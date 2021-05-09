Ev yapımı fındıklı cevizli üzümlü çikolata

Yüzyıllardır serüveni hiç bitmeyen, büyülü bir bitkidir Kakao. 2 bin 500 yıldır hayatımızda olduğu bilinen kakao ilk olarak sütlü, ballı içecek olarak hayatımıza girmiş. Sanayi devriminden sonra çikolata işlenmeye başlamış ve halka kadar inmiştir. Dünyanın en çok okunan çocuk kitabı ve filmi yapılan Charlie’nin Çikolata Fabrikası'nı mutlaka izlemenizi, bu yazının devamlılığı olarak isteyebilirim.

Kakao çekirdeği en büyük keşiflerden biridir. Bir fenomendir. Çünkü başka hiçbir yerde doğa; bu kadar kendine has, her yerde yetişmesi mümkün olmayan bir çekirdeği böylesine değerli bir besin haline getirmemiştir. 3 tür kakao çekirdeği vardır. Farklı notalara sahip bu kakaolar farklı tatlara sahiptir.

Çikolata, dünyadaki en popüler tatlıdır. Çikolata yemek sadece iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda kalbinize, ruhunuza ve beyninize de iyi gelir. Ben çikolatanın bir nevi gerçekçi bir sihir olduğuna inananlardanım. Sanki o tada kodlanmışızdır ve iyi kötü zamanlarımızda çikolatadan gelen küçük bir çıtırtı, ağızdaki ilk buluşması, bizi başka bir ana götürür.

Tüm dünyada farklı teknik ve malzemelerle yapılsa da artık şundan eminiz ki bir çok ülke bu konuda çok başarılı çünkü inanılmaz bir talep ve sektör kurulmasına sebep olmuştur çikolata. Gerçek bir çikolata 5 duyumuza da hitap etmelidir. Kokusu, çıtırtısı, rengi, parlaklığı; iyi malzeme ve teknikle mümkündür. Her bir malzeme çikolata da farklı notalar oluştursa da ağızda kalan son tat gerçek kakodur.

Çikolata içeren birçok gıda maddesi bahsedebiliriz; özellikle pasta, puding, mus, çikolatalı kek, şekerleme, müsli ve gevrekler, çikolata parçacıklı kurabiyeler dahil olmak üzere envai çeşit tatlılar... Çikolatalı süt, sıcak çikolata, kahve gibi soğuk ve sıcak içeceklerde ve creme de cacao gibi bazı alkollü içeceklerde de kullanılır.

Gerçek çikolata severler olarak, evlerimizde de yapabileceğimiz çikolatanın tekniklerine hakim olduğunuzda artık satın almak istemeyecek ve keyfine doyamayacaksınız. Unutmayalım ki paketlenmiş ve içeriği çok kalabalık ürünler sağlıklı bir deneyim sunmayacaktır.

Fındıklı Cevizli Üzümlü Çikolata

MALZEMELER

200 gr biter çikolata (Tercihen % 70 kakao içerikli kuvertür)

30 gr fındık içi kavrulmuş

30 gr ceviz içi

20 gr kuru çekirdeksiz üzüm

10 gr yağlı krema

10 gr tuzsuz tereyağı

Çikolata eritme teknikleri Benmari

Orta boy tencere içine yarısı kadar su koyun, ısınması için altını yakın. Kuvertür çikolatayı bıçak yardımıyla doğrayın. Ocağa koyduğunuz su kaynamaya başladığın da mümkünse cam bir kaba (tencereden büyük olmalı, kap dibe oturmamalı) çikolata parçacıklarını koyun. Çikolatayı koyduğunuz kabı, tencerenin üstüne koyun. Spatula yardımı ile karıştırın. Erime işlemi bittikten sonra kenara alın. İçine krema, tereyağı ilave edin, benmari kabında karıştırarak eritmeye devam edin. 5 dakika buzdolabında bekletin. Süreyi çok uzatmayın.

Pişirme kağıdı serili bir tepsi üzerine Fındık, ceviz ve kuru üzüm yayarak üst üste gelmeyecek şekilde dizin. Eritmiş olduğunuz çikolatayı eşit bir şekil de üzerine dökün, buzdolabında 2 saat bekletip dondurun. Kalıp aldıktan sonra ister bıçakla kesin ister elle kırın.

Tadınız bol, tuzunuz da kararında olsun.