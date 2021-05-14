İlk hamburgerin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Çok merak uyandırmadığına eminim ama belki de ilk köftenin çıkma sebebidir Hamburger.
Binlerce yıl önceye gittiğimizde eski Mısır'da mutfak olarak kullanılan odaların duvarlarında satırla taşın üstünde öğütülen et figürlerine rastlamak mümkün. Birçok gelişmiş uygarlık tarımı hayvancılığı yani gıda çeşitliliğini geliştirdikçe mutfaklarındaki yemek çeşitliliğini de zenginleştirmiş, göç ve baharat yolu aracılığı ile başka ülkelerin yeni menülerini deneyimleme merakına düşmüştür.
Hamburger 3 bin yıl önce sofralarda olsa da olmasa da, geçmişin yemeklerine değil bu çağın mutfağına daha çok yakışıyor. Çok hızlı yaşıyoruz ve çok hızlı yiyoruz bu sebepten olsa gerek Zincir fastfood markaları saniye de 75 adet hamburger satıyor.
Amerika’nın özellikle en sevilen yemeğidir Hambuger, kolay ve hızlı. İtiraf edeyim bizde hamburgeri iyi yapan yerler Stick Restoranların çoğalmasıyla başladı. Kendim ve çocuklarım hamburgeri zincir restoranlarda yemedik hiç. Bunun çocuk için bir eksiklik olduğunu da düşünmedik. Eğer çocuklardan hamburger sinyali aldıysak sıra ona gelmiştir. Evde tüm ince detaylarını işleyerek zengin içerikli sos ve mezelerle sunum yaparak hamburger çılgınlığına sizleri de davet etmek istiyorum.
Benim Hamburger Tarifim
Köfte için;
- 500 gr Kıyma (Tek çekim)
- Bir tutam Tuz
- Bir tutam Karabiber
Yapılışı;
Tuz karabiber kıymayı yoğurun. Ekmeğin büyüklüğüne uygun bir şekil verin. Döküm veya teflon tavayı ısıtın çok az miktarda zeytinyağı ile köfteyi mühürleyin her iki yüzüne aynı işlemi yaptıktan sonra tavanızın sapı yanmaz ise fırına atın köfteyi üstüne bir dilim çedar peyniri koyun peynir erimeye başlayacakdır yanmadan köftenizi alın.
Köfte üzeri için;
- Çedar peyniri
Ekmek için (Brioche);
- 450 gr Çok amaçlı un
- 260 ml ılık Süt
- 2 çay kaşığı Toz şeker
- 4 çay kaşığı Tereyağı (Yumuşak veya eritilmiş)
- Tuz
- 2 adet Yumurta
- 2 çay kaşığı kuru Maya
Üzeri için;
- Susam çekirdeği veya çörek otu
- 1 adet yumurta sarısı
Ekmek, Brioche yapılışı
Ilık süt, kuru maya ve toz şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin, kalan tüm malzemeleri karıştırıp el veya varsa hamur mixer ile karıştırarak yumuşak bir hamur elde ediniz. Hamuru parçalara bölün dilediğiniz büyüklükte yuvarlayın prüzsüz olsun. Üstünü kapatın yaklaşık 30 ile 45 dakika mayalamaya bırakın. Üzerine bir fırça yardımı ile çırpılmış yumurta sarısı sürün susam ve çörek otu attıktan sonra daha önce 200 dereceye ısıtmış olduğunuz fırına atın nar gibi renk alacaktır. Piştikten sonra fırından alın soğumaya bırakın.
Sos için;
- 1 adet yumurta
- 200 ml zeytinyağı veya ayçicek yağı
- Bir tutam tuz
- Bir tutam karabiber
- Bir çay kaşığı limon suyu
- 2 gr toz hardal (Yumuşak normal hardal da olabilir)
Yapılışı;
El blender yardımı ile tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve çırpın kıvam alınca bırakın tadına bakın gerekirse lezzetlendirin. Mayonez bittikten sonra içine kırmızı toz biber, jalapeno biber doğrayın labne veya taze peynir ekleyin bir miktar ufak doğranmış kornişon turşusu karıştırın lezzetli sos olacaktır.
Karamelize Soğan;
- 4 adet kırmızı soğan
- Bir yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam tuz
- Bir tutam karabiber
Yapılışı;
Orta ateşte ince kestiğiniz soğanları zeytinyağında kavurun sık sık karştırın yanmasın yavaş yavaş renk alacaktır. Sirkeyi de ekleyerek kavurmaya devam edin. Suyunu çektinten sonra lezzetlendirmek için bir tutam tuz ve karabiber ekleyin soğumaya bırakın.
Hamurburger birleştirme
Ekmeği ortadan ikiye bölün alt kısımda kalacak olan parçaya sosu sürün üstüne köfte ve çedar peyniri yerleştirin köftenin üstüne de arzu ettiğiniz kadar karamelize soğanı koyduktan sonra üstünü kapatacağınız ekmeğede arzu ederseniz sos sürebilirsiniz. Afiyet olsun
Tadınız tuzunuz kararın da olsun.
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