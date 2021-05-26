İnsanoğlunun en önemli besin kaynaklarından biri hiç kuşkusuz buğday olmuştur. Tüm coğrafyalar için buğday en büyük ekonomik kazanımdır. Tarih boyunca farklı şekillerde hazırlanmış ve tüketilmiş buğday insanlığın kutsalı ve vazgeçilemezidir. Kimi zaman bazlama tarzı ekmekler, anaların elinde farklı malzemelerle değişti, gelişti ve lezzelendirildi.

Çıtır kenarlı içi bol malzemeli bir pide sizi bir süre günlük hayatınızdan koparabilir. Pideyi belli bir yöreye ait olarak görmüyorum çünkü İyi bir pidenin iyi hamur ve iyi malzeme ile her yerde gayet güzel yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Orta gelirli halk arasında çokça kabul gören kır pidesi, hemen hemen tüm semtlerde varlığını sürdürmektedir. Düğün ve cenaze evlerinde misafirlere ayranla ikram edilen, öğrencilerin çokça rağbet ettiği kır pidesi ülkemizde gıda alt sektörünün lideridir.

Günümüzde pide malzeme açısından çok daha geliştirilmiş olmasına rağmen klasik olanlarından vazgeçmek, yeni bir tat deneyimine açık olmayanlar için çok zordur. Kıymalı, kavurmalı, yumurtalı...

İşin büyük kısmı hamur

Hamur için doğru un, iyi maya ve taş fırın şart. Elbette ev tipi fırınlarla aynı sonucu almamız zor ama fırın taşları ve mermerleriyle en azından o efekte yaklaşabiliriz. Aynı zamanda iyi iç malzeme ve doğru işçilik önemli. İyi dinlendirilmiş kabarmış hamur lezzetli pidenin ilk ayağını oluşturur. Konya unu, Rize kavurması, Amasya tereyağı, karadeniz kolot peyniri, özellikle yöresel pideler için harika bir farklılık yaratır.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İç Malzemeler – Seçenek – 1

100 gr kavurma

30 gr Kaşar

10 gr tereyağı

1 adet yumurta

İç Malzemeler – Seçenek – 2

1 demet pazı

1 adet kuru soğan

2 adet domates

1 diş sarımsak

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Acı sevenler pul biber ekleyebilir

Tüm malzemler domates hariç küp doğrayıp kavurun soğumaya bırakın, domatesi dilim kesin pidenin üstüne dizip fırına atın.

NASIL YAPILIR?

Ilık süt, maya ve toz şekeri karıştırın 10 dakika bekletin. Tuz ardından unu ekleyip hamuru yağurun yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Üstünü streçle kapatacağınız derin bir kapta 3 saat dinlendirin. Hamuru keserek bezelere ayırıp, yuvarlak şekiller verdiğiniz hamurun üstünü bezle kapatın tekrar dinlendirin bu esnada iç malzemeleri hazırlayın ve fırını 200 dereceye ayarlayın.



Hamur bezelerini unlayın ve oklava yardımı ile açın yuvarlak daireler şeklin de olacak. Kenarlarını içe doğru büküp kapatın havuz şeklini alacaktır hamur içine kavurmayı koyduktan sonra (işin sırrı aslında kavurmayı çok öldürmeden pişirmek. Bunun için kavurmayı 10 dk sonra fırından çıkardığımız hamura katmak ve tekrar fırına vermek. Üşenmem derseniz bu detaya dikkat etmelisiniz) fırına verin. Renk almaya yakın rendelemiş olduğunuz kaşarı serpin tekrar fırına verin. Bu esnada arzu ederseniz yumurta da kırabilirsiniz. 2. seçenekte de malzemelerde de aynı tekniği uygulayabilir malzeme çeşitliliğini değiştirebilir hatta arttırabilirziniz.



Pide piştikten sonra kenarlarına tereyağı sürün arzu edenler aynı zaman da pidenin üstüne de küp şeklin de tereyağı kesip koyabilir.

Tadınız tuzunuz kararın da olsun