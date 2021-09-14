Evde kolay çikolata nasıl yapılır?

MALZEMELER

400 gr bitter çikolata, doğranmış

Küçük boy tencere

Cam kase

NASIL YAPILIR?

Küçük boy tencereye 3 parmak yükseklikte olacak gibi su alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe ayarlayın. 300 gram doğranmış bitter kuvertür çikolatayı cam kaba alarak kaynayan suyun olduğu tencenin üzerine yerleştirin (burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası çikolatanın bulunduğu kap suya değmemeli!).

Eriyen çikolatayı sıvı termometresi ile ölçün, 48 - 49 derece arasında ısıya ulaştığında kaseyi ocaktan alın. Eriyen çikolataya 100 gram doğranmış çikolata ekleyip karıştırarak erimesini ve 27 - 29 derece arasında ısıya düşmesini sağlayın. Cam kaseyi tekrar ocaktaki tencerenin üzerine yerleştirin. 31- 32 dereceye çıktığında silikon çikolata kalıplarına dökerek donması için serin yerde bekletin.