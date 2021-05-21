Gezeriz tozarız ümidiyle gardıroplar yaza hazırlandı. Her şey hazırsa içimizi serinletecek, tadı damağımızda kalacak içimizi ferahlatacak lezzetlerle geldim. Evde olan malzemelerle çok kolay elde edebileceğiniz hepsi birbirinden pratik tarifler. Serin bir mola vermek isteyenler sizi hemen aşağıya alalım.
Limonata
Yazın vazgeçilmezi en serinleticisi Limonata. Konu sıcaklar olunca akla gelen ilk içecek buz gibi bir limonata. Çocukluğumuz da tadına doyamadığımız içtikçe ferahladığımız, kalanı buzluğa atıp dondurma haline getirdiğimiz sarı içeceğimiz. Ah nerede o eski limonatalar… Her ne kadar restoranlarda farklı çeşitleri bulunsa da biz klasik olanından vazgeçmeyelim. 2 adet limon ve 1 adet portakalı doğrayıp robota atın. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave edin. Tekrar robottan geçirdikten sonra 13 su bardağı su ekleyin işte limonatanız hazır. Ferahlatması için içerisine nane ilave edebilirsiniz.
Soğuk Çay
Çayı soğuk sevenleri de unutmadık. Sıcak çay tabi ki de vazgeçilmezimiz ancak günümüzde herkesin severek tükettiği özellikle yaz mevsiminde sıkça görmeye alıştığımız buz gibi soğuk çaylar. 3 adet şeftaliyi doğrayıp tencereye alalım. Ardından üzerine 1 çay bardağı şeker ve 5 su bardağı su ekleyelim. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra soğumaya alalım.2 adet poşet çay ve 2 su bardağı su ile çay demlenir.
Çikolatalı Milkshake
Hem çikolata yiyeyim hem soğuk bir şeyler içeyim diyenler bu ikili karışım sizin için. 2 top vanilyalı, 2 top çikolatalı dondurma, 1 bardak süt ve 2 yemek kaşığı yer fıstığını rondodan geçirilir. Karışım hazır olduğunda servis edilecek bardağın içerisine çikolata sosu dökülür. Ardından hazırlanan karşım ilave edilir. Üzeri için damla çikolata ile süslenir.
Atom
Hepinizin gözünde canlandı hissediyorum. Sucuklu, sosisli tost satan büfelerin ön tezgâhında bulunur. Taze sıkılmış meyve suyu, atom gibi içecekler. Birçoğumuz geçerken ayaküstü narlı, karadutlu, portakallı karışımlardan mutlaka tadarız. Ama atom çok farklı. Hem çok besleyici hem de gün içerisinde enerjinizin yüksek olmanızı sağlayacak bir içecek. Ayrıca tok kalmanızı da sağlıyor üstelik tarifi de çok pratik. Blenderin içerisine 2 bardak süt, 1 adet muz, 1 adet kivi, 1 adet yeşil elma, 1 adet ayva, 8 tane kırmızı üzüm tanesi ve 2 tatlı kaşığı bal ilave edin. Atomunuz hazır!
Karadut Şerbeti
Yaz aylarında ortaya çıkan karadut diğer bir adıyla böğürtlen olarak da bilinir. İçerisinde C,K ve E vitaminlerini barındırır. Nezle, uyku, cilt sorunlarına oldukça iyi gelen karadutun faydaları saymakla bitmez. 500 gram karadutu ezilmeden saplarından ayıklanarak yıkanır. Ardından tencereye alınır ve üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 adet çubuk tarçın ve 1,5 litre su eklenir. Şekerin erip, kaynamaya başlayınca güzelce karıştırılarak pişirilmeye bırakılır. İçine aroma vermesi için eklediğimiz tarçın çıkarılır. Süzgeç yardımı ile süzülür. Soğuduktan sonra buz küpleri ile servis edilir.
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