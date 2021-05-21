Limonata

Yazın vazgeçilmezi en serinleticisi Limonata. Konu sıcaklar olunca akla gelen ilk içecek buz gibi bir limonata. Çocukluğumuz da tadına doyamadığımız içtikçe ferahladığımız, kalanı buzluğa atıp dondurma haline getirdiğimiz sarı içeceğimiz. Ah nerede o eski limonatalar… Her ne kadar restoranlarda farklı çeşitleri bulunsa da biz klasik olanından vazgeçmeyelim. 2 adet limon ve 1 adet portakalı doğrayıp robota atın. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave edin. Tekrar robottan geçirdikten sonra 13 su bardağı su ekleyin işte limonatanız hazır. Ferahlatması için içerisine nane ilave edebilirsiniz.