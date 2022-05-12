Fırında köfteli türlü

Akşama, misafire, diyetteyken ya da değilken, çocuklarınıza sebze yeme alışkanlığı kazandırmak isterken, kolaylıkla yapabileceğiniz bir tariftir. Doyurucu, besin değeri yüksek, az kalorili mükemmel tat. Şimdiden herkese afiyet olsun.

MALZEMELER

2 adet patlıcan (küp küp doğranmış)

1 adet kabak (küp küp doğranmış)

2 adet orta boy patates (küp küp doğranmış)

4-5 adet yeşil biber (doğranmış)

6-7 adet kiraz domates

100-150 gram kadar kıyma

İsteğe bağlı kırmızı acı biber

2 yemek kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

Sumak

NASIL YAPILIR?