Gaziantepli lezzet ustaları "GastroAntep"i bekliyor

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) 15-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının iş birliğinde "sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik" temasıyla Festival Park'ta düzenlenecek etkinlikte, şehrin dünyaca ünlü baklavasından kebabına, beyranından katmerine onlarca yöresel lezzet görücüye çıkacak.

Festival kapsamında kente 12 ülkeden gelecek 21 Michelin yıldızlı şef, imzalı yemeklerini yapacak, 25 ülkeden 78 yabancı katılımcı ise kendi mutfaklarını tanıtma fırsatı yakalayacak.

"HERKES KANACAK"

Gastronomi turizminden her geçen yıl daha fazla pay alan Gaziantep'teki ustalar da bu festivali en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Baklava ustası Levent Aktaş, AA muhabirine, Türkiye'de lezzet denince akla Gaziantep'in geldiğini söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında buraya binlerce ziyaretçi gelecek. Birçok ülkeden ünlü şefler gelecek. Kentin tanıtımına çok büyük faydası olacak. Şehrimize ne kadar ziyaretçi gelirse işlerimiz o kadar artıyor. Bu festivale katılacak firmalarımız daha çok olumlu yönde etkilenecek. Otelinden lokantasına kadar herkes kazanacak. Bu festivallerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Gelen ziyaretçiler kebap ve beyranı burada yiyor ama baklavayı hem burada yiyor hem de paket alıp gidiyor. Bu bizim için ayrıca bir artıdır."

Kebap ustası Mustafa Altun ise festivalin esnafa ciddi katkı sunacağını, bunun için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Yemek kültürünün yaygınlaşması için bu tarz festivallerin bir fırsat olduğunu belirten Altun, "Buraya çok ünlü ve başarılı şefler gelecek. Yurt dışından gelecek şeflerden biz bir şeyler kaparsak ve biz de bir şeyler öğretebilirsek ne mutlu bize. Çünkü onlar gittikleri yerlerde bizim kültürümüzü tanıtacaklar." diye konuştu

"FESTİVALİN GELMESİNİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Sulu yemek ustası Metiş Sarı da ilin son zamanlarda gastronomi pastasından daha çok pay almaya başladığını ifade etti.

Özellikle günübirlik yemek turlarının arttığını anlatan Sarı, şöyle devam etti:

"Kentimizde yaklaşık 500 sulu yemek çeşidimiz var. Bu festival bizim için çok önemli. Dünyaca ünlü şefler ve binlerce ziyaretçi gelecek, bizim lezzetleri tadacaklar. Buraya gelenler gittikleri yerlerde bu yemekleri tavsiye ederlerse kentimiz için çok büyük kazanç olur. Bizim sulu yemek kültürümüz dünyada bir numara. Çok büyük bir hareket oluyor bu festival düzenlendiğinde. Esnaf olarak festivalin gelmesini iple çekiyoruz."