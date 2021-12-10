"Gediz güveci" damakta unutulmaz tat bırakıyor

İlçedeki yaylalarda beslenen ve "erkeç" adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçi (teke) etinden yapılan güveç, ilçenin geleneksel damak tatları arasında yer alıyor.
Toprak kaplara yerleştirilen etin odun ateşinde 6 saat pişirilmesiyle eşsiz bir lezzete kavuşan güveç, sofralara servis ediliyor.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, güvecin kendilerine atalarından miras kalan bir lezzet olduğunu söyledi.
Akçadurak, Gediz güvecinin gelecek nesillere aktarılması için belediye adına yaptıkları başvuru sonucu bu lezzetin Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) geçen ay coğrafi işaretle koruma altına alındığını bildirdi.
Güveç ustası Kudret Kul da Gediz güvecinin taş fırında odun ateşinde doğal toprak kaplarda pişirildiğini anlattı.
Güvecin, yaylalarda beslenen erkeç etinden yapıldığını belirten Kul, şöyle konuştu:
"Geçmişten günümüze atadan toruna geçen Gediz güvecini diğerlerinden ayıran en önemli özellik; sadece et, salça ve tuz kullanılarak hazırlanmasıdır. Güveç adını, kullanılan toprak kaptan alır. Güvecin kendine has kokusunu bu fırınlanmış toprak kap verir. Güveç, Murat Dağı, Akdağ gibi bölgelerdeki yaylalarda çam pürçeği, piynar, meşe ve ardıç yaprakları, kekik, buğday başağı gibi otlarla doğal olarak beslenen ve günlük kesilen oğlak ya da kısırlaştırılmış erkeçlerin etlerinden hazırlanır."
Kul, erkek oğlaklar bir yaşına girdiğinde kısırlaştırıldığını, bu işlemin doğal yöntemlerle yapıldığını aktardı.
SABAHIN ERKEN SAATLERDE FIRINA VERİLİYOR
Güveci odun ateşi közünde hazırladıklarını aktaran Kul, şunları kaydetti:
"Sabahın erken saatlerinde yakılan taş fırının iç sıcaklığını güveç fırına sürülmeden 250 dereceye ayarlıyoruz. Fırında yakacak olarak çam odunu kullanılıyoruz. Hazırlanan etler kiloluk güveç kabının altına tuz serpilerek yağlı kemikli kaburga etleri alt, diğer etler üst kısma gelecek şekilde yerleştirilerek güveç kapatılır. Daha sonra fırına sürüyoruz. Böylelikle etin kendi suyu ile pişmesi sağlanıyor ve muhteşem tadı hiçbir şekilde değişikliğe uğramıyor. Eklemeler yapıldıktan sonra 6 saat fırında kor ateşte pişen güveç servise hazır hale geliyor."
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