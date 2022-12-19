Sivas’ın Gemerek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pişirilen ve yapımı yaklaşık 1 gün süren şeker pancarı pekmezinin lezzetine doyulmuyor.
Sivas’ta şeker pancarı sökümünün tamamlanmasıyla pekmezlik pancarlar için kazanların altı yakıldı. Soğuk geçen kış günlerinde sıcak tutan pekmezin yapımı ise bir hayli emek istiyor. Ekip çalışması gerektiren pekmezin yapımı yaklaşık bir gün sürüyor. Sivas ve çevresinde aralık ayına kadar süren şeker pancarı sökümünde pekmez yapımı için ayrılan pancarların yaprakları gövdesinden ayrıldıktan sonra kabukları soyularak yıkanıyor. Çamurdan arındırılan şeker pancarı, büyük bakır kazanlara konulan suda pişiriliyor. Bütün halinde yaklaşık 6 saat odun ateşinde kaynatılan pancar, daha sonra ezilerek posasından şıra elde ediliyor. Süzülen şıra kazanlarda 12 saat daha kaynatılıyor. Pekmez, köpüğünden arındırılıp kovalara aktarılıyor. Ardından süzülerek beklemeye alınıyor.
Büyük bir emekle hazır hale gelen şeker pancarı pekmezi, içerisinde bulundurduğu A, B, C vitaminleri ve mineraller sayesinde kış ayalarının vazgeçilmez gıdalarından biri olarak tüketiliyor. Demir, magnezyum ve potasyum bakımından da zengin bir besin maddesi olan şeker pancarı pekmezi vücudu sıcak tutması, tansiyonu düşürmesi, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisiyle biliniyor.
Gemerek Alikemal Efendi Mahallesi Muhtarı Kemal Pekyürek, ürettikleri pancar pekmezinin tamamen organik olduğunu belirterek, “Öncelikle toplanan pancar güzel bir yıkanır. Yıkandıktan sonra rendelenir. Daha sonra büyük bakır kazanlarda en az 6 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra pancarlar şıra bırakır. Tekrar kevgirden geçirilerek tabanda kalan suları alırız. Sularda tekrardan en az 12 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra suyu gider özleşir ve en sonunda pekmez olarak kalır. Organik. içinde bir katkı maddesi yok. Yiyenler bilir çok güzel. Yoğurtla yenilince daha güzel olur. Gemerek’e ve köylerine özel bir yiyecek” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!