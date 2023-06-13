Göbek yağını eriten içecekler

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Kilo vermek ve bel ölçünü küçültmek söz konusu olduğunda, sağlığına dikkat eden çoğu insan ne içtiğine değil, ne yediğine odaklanır. Ancak şimdi daha fazla uzman, göbek yağlarınızı eritmek için içecek tüketme alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyor.
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Son yıllarda içeceklerden alınan kaloriler istikrarlı bir şekilde arttı. Araştırmalar, içeceklerimizin günlük kalorimizin yüzde 20'sinden fazlasını (400'den fazla kalori) ve tükettiğimiz şekerin neredeyse yarısını, yani 10 çay kaşığını oluşturduğunu gösteriyor!
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Diğer araştırmalar ayrıca çok fazla sıvı kalorinin sağlıklı bir bele sahip olmak için ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, içecek kalorilerinin, yiyeceklerden elde edilen tam olarak aynı sayıda kaloriye kıyasla kendinizi tok hissetmenize neden olmamasıdır. Bu, kalori açısından zengin içeceklerin kalori bütçenizi şişirme olasılığınızı artırdığı ve sıvı kalorilerin kolayca vücut yağı olarak depolandığı anlamına gelir.
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Sonuç olarak, tonlarca araştırmaya göre çok fazla boş kalorili içecek sadece kilo almanıza neden olmakla kalmaz, aynı zamanda tip 2 diyabet, kalp hastalığı, metabolik bozukluklar ve erken ölüm riskini de artırabilir. Kilo vermek ve korumak istiyorsanız, ne içtiğinizi yeniden düşünerek başlayın. Sizi anında zayıflatacak "mucizevi bir içecek" yoktur, ancak daha akıllı yudumlar seçer, bazı sağlıklı yiyecek seçimleri yapar ve mümkün olduğunda egzersiz yaparsanız, vücut kompozisyonunuzdaki değişikliklerden memnun olabilirsiniz.
İşte diyetinizin besin kalitesini artıracak ve göbek yağını kaybetmenize yardımcı olacak 12 daha iyi seçenek! Hepsi, metabolizmayı artırmaya, açlığı bastırmaya, obezite ile ilgili hormonları etkilemeye ve aşırı kilo vermenize yardımcı olacak diğer birçok eyleme yardımcı olduğu çalışmalarda gösterilen besinlere ve biyoaktif bileşiklere sahiptir.
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Su
Kilo vermenize ve onu uzak tutmanıza yardımcı olacak ana içecek seçimi su olmalıdır. Kalorisizdir ve vücudunuzun ağırlığının yüzde 50-60'ı sudur. Ne kadar çok kasınız varsa, su içeriği o kadar yüksek olur. 2019'da yayınlanan bir inceleme çalışması, şekerle tatlandırılmış içecekler yerine içme suyu öneren kilo verme müdahalelerinin ortalama yüzde 5,15 kilo kaybıyla sonuçlandığını bildirdi. Su çalışmalarından elde edilen gerçek kilo kaybı, 1 kilo ile 5 kilo arasında değişiyordu.
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