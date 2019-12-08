Haşhaşı halka tatlısına kattı

Türkiye'de gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Gaziantep ve Hatay'ın ardından yeni dahil olan Afyonkarahisar mutfağının önemli ürünü haşhaş, kentin yöresel lezzetleri arasındaki hamur işleri ve tatlılara katılıyor.
Şehrin "Afyon" ismine adını veren haşhaş, ekmek, pide, katmer, bükme, ağzıaçık, lokul ve çörek ile tatlılardan kek, helva, muhallebi, revani ve lokuma lezzet katıyor.
Salih Sayır, haşhaşın Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli bir gıda bitkisi olduğunu ve yöresel lezzetlerinin başında geldiğini söyledi.
Haşhaştan sürekli farklı lezzetler üzerine çalışmalar yaptığını dile getiren Sayır, "Biz de 'Neden tatlıda haşhaş olmasın' dedik. O nedenle de haşhaşlı ürünlerimizi ön planda tutmaya çalıştık. Önce haşhaşı, lokma tatlısı ile baklavanın içerisine kattık. Gerçekten çok güzel oldu. Müşterilerimiz de büyük ilgi gösterdi. Şimdi de halka tatlısında denedik. Sarı ile siyah haşhaşı kullandık. O da beğenildi, satışları da güzel gidiyor." diye konuştu.
Sayır haşhaşlı halka tatlısının yapılışını şöyle anlattı:
"Un, toz maya ve haşhaşı ılık suyla yoğuruyoruz. Bekleme süresinin ardından kızdırılan sıcak yağın içerisinde halka tatlısı ebatlarında pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra soğuk şerbete sokuyoruz. Ondan sonra müşterimize satışa sunuyoruz."
Sayır, Afyonkarahisar'da haşhaşlı gıda ürünlerinin ve haşhaştan yapılan tatlıların büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Haşhaşlı halka tatlısının yapımında Afyonkarahisar'da kendilerinin öncü olduğunu aktaran Sayır, "Gastronomi alanında lezzetleriyle ön plana çıkan şehrimizin yeni bir lezzeti olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta Afyonkarahisar'a özgü güzel bir tatlı oldu. Kentteki diğer tatlıcı arkadaşların da yapmasını isteriz." şeklinde konuştu.
Müşterilerden tam not
Müşterilerden Mustafa Sarlık da ilk defa tadına baktığı haşhaşlı halka tatlısının çok güzel ve gevrek olduğunu ifade etti.
Sarlık, "Tatlıcımıza sürekli gelir, gider alışveriş yaparız. Çok çeşitli ve farklı tatlıları var. Haşhaşlı farklı tatlılar da yapıyorlar ama halka tatlısını da ilk defa yapmışlar. Ben çok beğendim, çok da güzel olmuş herkese tavsiye ediyorum." dedi.
Tatlısever Büşra Öztürk de halka tatlısının sade, Antep fıstıklı ve frambuaz gibi çeşitlerinin yanında haşhaşlı yapılmasının da isabetli olduğunu söyledi.
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