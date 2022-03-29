Hatay’ın unutulmaz yemekleri Unesco Hatay Gastronomi Evi'nde yapılmaya devam ediyor. Kurkaz yemeği, yabani yer elmasından yapılan bir yemek. Yabani yer elması yağmur sonrası sulak alanlarda toprağın altından çıkarılan bir sebze. Normal bir elmadan çok zencefile benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken yabani yer elması geçmiş ve geleceğin kombinasyonu ile eşsiz bir lezzet. Bu yemeğin Hatay’da çok eski zamanlara dayanan bir tarihi var. Kurkaz, zeytinyağlı ve etli bir şekilde yapılabiliyor. Soğanlar tereyağı ile beraber havruluyor, iyice kavrulduktan sonra etler ilave ediliyor. Sonrasında salça ve kabukları soyulan yabani yer elmaları ekleniyor. İsteğe göre baharatlar kullanabilir.
Unesco Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini Gastronomi Evi’nde misafirlerine sunduklarını belirterek, “Unesco Hatay Gastronomi Evi olarak unutulan yemeklerin tekrar kazandırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Unutulan kurkaz yemeği yapıldı. Bizler unutulmaya yüz tutmuş Hatay’ın olmazsa olmaz tüm yemeklerini 7 gün 3 öğün boyunca 250 yıllık tarihi konağımızda misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Yerli ve yabancı turistler yöreye ait tüm lezzetleri bulabileceği Gastronomi evimizde 3. Yılımızı doldurduk ve bu süreçte 400’den fazla yemeği menümüze ekledik” dedi.
Kurkaz nasıl yapılır?
MALZEMELER
- ½ Kg Kurkaz
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 250 gr. Kuzu kuşbaşı et
- 2 su bardağı su (veya et suyu)
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- Karabiber
- Tuz
NASIL YAPILIR?
Kurkazıarın kabuğu soyulur. Küp küp doğranır. Bir tencerenin içerisine tereyeğı eklenerek eritilir. İçine etler atılarak sarartılır. Daha sonra kurkazlar eklenerek birkaç kez çevrildikten sonra tuz ve karabiber eklenerek bir kasede su ile inceltilmiş olan salça katılarak 20 dk. Hafif ateşte pişirilir. Ve sıcak servis edilir.
Not: Kurkaz; sulak alanlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit yabani yerelması.
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