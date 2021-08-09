Havuçlu tarçınlı kek (peynir kremalı)

Haydi tarife geçelim!

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

2 avuç dövülmüş ceviz

2 adet rendelenmiş havuç

Kreması için;

400 gram krem peynir

Yarım su bardağı pudra şekeri

NASIL YAPILIR?

Yumurtayı ve şekeri 8-10 dk beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Sıvı yağı ekleyip 1-2 dk daha çırpıyoruz. Daha sonra elenmiş un, karbonat, kabartma tozu ve tarçını ekliyoruz. Spatula ile yavaşça karıştırıyoruz. En son rendelediğimiz havuçları ve dövdüğümüz cevizleri ekleyip yine spatula ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz pişirme kabımıza kek harcını ilave edip, önceden ısıtılmış altlı üstlü fanlı 170 derece fırında 35 dk pişiriyoruz. Kreması için peyniri ve pudra şekerini mikserle iyice çırpıyoruz, kekimiz soğuduktan sonra ortadan kesip arasına kremayı sürüp kapatıyoruz ve üzerine kremanın geri kalanını sürüyoruz.