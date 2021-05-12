Hem sağlıklı hem lezzetli: Muzlu ekmek

Muzlu ekmeğin faydaları

Tam buğday unuyla yapıldığında besleyici ve sağlıklı olan muzlu ekmek için işlenmiş şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Kan şekerini yükseltmeyen bu sağlıklı ekmek ayrıca lif deposu. Muzlu ekmek tarifi glütensiz, yulaf, tam buğday ve kepek unu kullanılarak yapılabilir, beyaz un yerine bu sağlıklı alternatifleri tercih edebilirsiniz. Muzlu ekmek yapmanın püf noktası, malzemeleri doğru miktarda koymaktır. Tarifi ölçü kabıyla uygulamanızı öneriyoruz.

Kendi tarifinizi geliştirin

Muzlu ekmek tarifini bir kez öğrendikten sonra içine farklı tatlar ekleyerek kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz. Ceviz, kuru üzüm ve hatta parça çikolata bile koymak mümkün.

MUZLU EKMEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

⅓ fincan (75 gram) eritilmiş hindistancevizi yağı veya sızma zeytinyağı veya yüksek kaliteli bitkisel yağ

½ su bardağı bal (168 gram)

2 yumurta

1 su bardağı (225 gram) olgunlaşmış muz ezmesi (yaklaşık 2 orta boy muz)

¼ su bardağı (56 gram) süt veya su

1 tatlı kaşığı kabartma tozu (mayakullanmayın)

1 tatlı kaşığı vanilin

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı öğütülmüş tarçın ve daha fazlası

1 ¾ fincan (220 gram) beyaz tam buğday unu veya normal tam buğday unu

Tamamen isteğe bağlı: Ceviz, çikolata parçaları, kuru üzüm, doğranmış kuru meyveler, taze muz dilimleri

NASIL YAPILIR?

Fırını 165 derecede önceden ısıtın ve ekmek kalıbı ya da fırın tepsisini yağlayın.

Büyük bir kapta yağı ve balı bir çırpma teli ile çırpın. Yumurtaları ekleyin ve iyice çırpın, ardından muz ve sütü püre haline getirin. (Hindistan cevizi yağı kullanacaksanız soğuk malzemelerle temas ettiğinde katılaşırsa, kabı ocağınızın üstünde olduğu gibi birkaç dakika ılık bir yerde dinlendirin veya mikrodalgada yaklaşık 10 saniye ısıtın.)

Kabartma tozu, vanilin, tuz ve tarçını ekleyin ve çırpın. Son olarak, büyük bir kaşık alın ile unu karıştırın ki topaklanmasın.

Hamuru yağlanmış tepsi veya kalıbınıza dökün ve üzerine hafifçe tarçın serpin. Kıvrımlı bir görüntü isterseniz bir bıçağın ucunu üzerinde zikzak şeklinde gezdirin.

55 ila 60 dakika, ortasına yerleştirilen kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra en az 10 dakika kalıbın içinde soğumaya bırakın. Ekmeği dilimlemeden önce soğumasını bekleyin.

Muzlu ekmek nasıl saklanır?

Muzlu ekmek nemlidir, oda sıcaklığında 2-3 gün dayanacaktır. 5-7 gün kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Dondurucuda ise 3 aya kadar bekleyebilir. Buzluktan çıkardığınızda ekmeği dilimleyip oda sıcaklığında dinlendirin, fırında veya kızartma makinesinde ısıtabilirsiniz.