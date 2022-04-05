Hem ucuz hem sağlıklı: Fit muffin

Bol yağlı, bol unlu, bol rafine şekerli tarifleri bir kenara bırakıyoruz, kendimize ve sevdiklerimize kolayca hazırlanabilen atıştırmalıklar yapma alışkanlığı kazanmaya başlıyoruz. İnanın malzemeleri az tuttuğunuz için hem daha ucuza geliyor hem de sağlığımızdan olmuyoruz :) Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

2 yumurta

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı tam buğday unu

Yarım çay bardağı tam yulaf unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

Bitter çikolata

NASIL YAPILIR?

Yumurtayı köpük gibi olana dek çırpıyoruz, balı ve keçiboynuzu özünü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Zeytinyağını ekleyip bir dakika daha çırpıyoruz. Tam buğday ununu, yulaf ununu, kabartma tozunu ve tarçını koyup iyice çırpıyoruz. Muffin kalıplarına döküyoruz, içlerine birer kare yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatalarımızı batırıyoruz. 170 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.