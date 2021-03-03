Hibisküslü mor ekmek

Evde olduğumuz günlerde hepimiz bir şeyler yapmaya başladık. En çok yaptığımız şeylerden biri de ekmekti. Üstüne bir de soğuklar eklenince, hasta olmamak için c vitamini alımını epey yükselttik. C vitamini kaynaklarını araştırırken, hibisküs çayının ne kadar faydalı olduğunu öğrendim ve yapmaktan en çok keyif aldığım şey ile bunu birleştirsem nasıl olur diye düşündüm.