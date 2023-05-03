İştahınızın önüne geçebilecek 6 besin

Size sağlığınızda ve kilonuzda gerçek anlamda değişimler yaratabilmek için daha az değil, aksine daha çok yemeniz gerektiğini söylesek? Yani tam olarak doygunluk sağlayan gıdalardan daha çok yemek gerektiğini.

Uzmanlara göre diyet yapmanın en iyi yolu kalori saymak değil, doygunluk ve tatmin hislerini güçlendiren gıdalara öncelik verip bunları beslenme düzeninin sabit bir parçası haline getirmek aslında.

Bu şekilde, kontrolsüz açlığın ve aşırı iştahın önüne geçebilir, diyet saplantılarınızdan kurtulabilir, ağır çaba gerektirmeden kilo verebilir ve tüm bunları yaparken sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Süper 6lı

Şimdiye dek yaptığınız tüm diyetleri unutun; buradaki amaç, yenmemesi gereken şeylere odaklanmak değil, basitçe belirli besinsel maddelere yani süper altılıya yönelmek.

Bu stratejinin özünde yenilenmek yatıyor. Diyetinizi daha çok yenmesi gereken şeylerle (besinsel maddeler açısından zengin besinlerle) dolduruyor, işlenmiş gıdalar gibi sağlıksız seçenekleri daha az tercih ediyorsunuz. Bu şekilde beslenmek, temelde iştahınızı azaltıp doygunluğunuzu arttıran işlenmemiş gıdalar tüketmeye dayanıyor. Yani doygunluk ve tatmin hislerini veren sağlıklı besinlerden istediğinizi seçmekte özgürsünüz.

1) Glukozinolatlar

Glukozinolatlar, genelde turpgiller ailesine mensup sebzelerde bulunan, son derece sağlıklı bitki temelli besleyici maddelerdir. Bu sebzeler, yapılarında bolca lif bulundurduklarından, karbonhidrat içerikli gıdalara kıyasla daha doyurucudurlar. Ayrıca kısa ve uzun vadede aşırı yeme eğilimini sınırlayarak kilo vermeye yardımcı olurlar.

Bu sebzelerden tükettiğinizde, yapılarındaki glukozinolatlar mikroplar tarafından parçalanarak metabolitlere dönüştürülürler. Metabolitler, inflamasyonu durdurur, metabolizmayı hızlandırır ve hücrelerinizi hasarlardan korumak üzere enzimatik reaksiyonları aktive ederler. Glukozinolatlar, vücuttaki bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarına karşı doğal antibiyotikler olarak da görev yaparlar.

En çok bilinen glukozinolat içerikli sebzeler arasında şunları sayabiliriz:

Roka

Pazı

Brokoli

Bebek brokoli

Brüksel lahanası

Lahana

Karnabahar

Kara lahana

Turp

Kale

Hardal otu

Şalgam

Su teresi

2) Polifenoller

Polifenoller, özellikle sebze ve meyveler başta olmak üzere çeşitli besin türlerinde bulunan yararlı organik bileşenlerdir.

Düzinelerce polifenol bileşeni, besinlerde doğal olarak bulunur ve bunların her biri insan sağlığı üzerinde kendine has etkilere sahiptir. Örneğin yüksek polifenol içerikli karanfiller, sindirim sorunlarının iyileştirilmesine, beyin sağlığının korunmasına ve metabolizmanın desteklenmesine yardımcı olur.

Kırmızı orman meyveleri, nar, yapraklı yeşillikler ve kuruyemişler de polifenol içerikli besin türlerinin örneklerindendir.

Kan dolaşımımızın ve gün içinde vücudumuzda biriken toksinlerin atıldığı nöral yolların temizlenmesinde antioksidanların ne derece kritik bir role sahip olduğunu biliyoruz. Polifenoller, antioksidanların bir alt kümesidir ve diyete dahil edildiklerinde sayısız pozitif etkiyi beraberinde getirirler. Bazı polifenoller cilt sağlığına iyi gelirken, bazıları sindirim sistemini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Polifenoller, açlık ve iştah kontrolünde de kritik görevlere sahiptir. Öncelikle bir yandan kötü bakterilerle savaşırken, bir yandan da iyi bakterilerin gelişimini desteklerler. Böylelikle bağırsaklarda çeşitlilik oluşur, açlık ve iştahın normalleşmesi hızlanır. Ayrıca polifenoller, bağırsaklardaki doygunluk hormonlarının salgılanmasını da destekler.

3) Amino asitler

Öğünlerde protein tüketmek, ekmek ya da makarna gibi basit karbonhidrat tüketmeye kıyasla çok daha hızlı bir şekilde doymanızı sağlar. Bunun temel sebeplerinden birisi, proteinlerde bulunan amino asitlerdir.

Basitçe açıklamak gerekirse, amino asitler, proteinlerin inşasında kullanılan yapıtaşlarıdır; besinleri sindirmekten, kas gelişimine ve yağların yakılmasına kadar vücudun en temel fonksiyonlarının devamlı olmasından sorumludurlar.

Ayrıca amino asitler, doğal iştah bastırıcılardır. 2009 yılında American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, insanlarda ve hayvanlarda kısa vadede doygunluk hissini destekleme söz konusu olduğunda, proteinler ve amino asitler, karbonhidratlara ve yağlara kıyasla çok daha etkililer. Amino asit tüketmek, tokluk hissini ortaya çıkarıp aşırı yeme dürtünüzü bastırmanıza yardımcı olacaktır.

4) Dopamin destekli gıdalar

Dopamin, beyindeki, kişinin hem ruh halini hem de besin tüketimini etkileyen ödül ve haz merkezlerini uyaran bir nöromodülatördür. Dopamin, ayrıca motivasyon molekülü olarak da bilinir; çünkü beyne, davranışları tetiklemesi için sinyaller göndermekten sorumludur.

Evet, yüksek şeker ve yağ içerikli gıdalar dopamin düzeyinde hızlı bir artışa sebep olur; ancak bir yoksunluk etkisi de söz konusudur. Bu besinler iştahınızı yoldan çıkarıp aşırı gıda tüketimine ve uzun vadede kilo artışına sebebiyet verebilir.

Peki yoksunluk etkisi olmaksızın dopamin üretimini tetikleyen gıda türleri var mı? Evet. Proteinler!

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, proteinlerde bolca amino asit bulunur ve bunlar, dopaminin temel yapıtaşlarıdır. Yani daha çok protein tüketmek, dopamin düzeyini arttırmanın çok daha sağlıklı bir yoludur.

Peki dopamin artışı için tam olarak neler yiyebiliriz? En iyi seçenekler, yapılarında, dopaminin en temel yapıtaşı olan tirosin içerenler; yani tavuk, balık ve yağsız et.

Ciddi bir dopamin etkisini beraberinde getiren bitki bazlı besinler arasında ise kuruyemişleri sayabiliriz – özellikle de çiğ badem, balkabağı tohumu, ceviz ve chia tohumu.

5) Omega-3 yağlı asitler

Omega-3 yağlı asitler, günlük beslenme rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmalı; çünkü vücudunuzdaki her bir hücrede mevcutlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, akciğer ve kan damarı sağlığını destekler ve hormon üretimine yardımcı olurlar.

Görüldüğü üzere, iştah, vücuttaki homeostazı (yani iç dengeyi) koruyan kompleks nöral ve hormonsal mekanizmalar tarafından düzenlenir. Yapılan araştırmalar, bu yağların, tokluk hissini arttırarak bu düzenlemeleri etkili bir şekilde desteklediğini ortaya koyuyor.

Appetite dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, obez ve aşırı yüklü katılımcılar, omega-3 içerikli öğünlerle beslendiklerinde çok daha hızlı bir şekilde doyuyorlar. Bunun sebebi, omega-3 yağların obez kişilerde leptin düzeyini arttırması. Leptin, temel olarak tokluk hormonu olarak adlandırılabilir. Ayrıca bu yağlar, görevi glikoz düzenlemesi olan adiponektin düzeyinde de artış sağlıyor.

6) Her türden lif

Açlık hissinin düzenlenmesi ve tokluk söz konusu olduğunda, liflerden bahsetmeden geçmek mümkün değil. Her gün düzenli olarak çözünebilir, çözünmeyen ve prebiyotik formlardaki liflerden tüketmek son derece önemli.

Çözünebilir lifler, sindirim sırasında, suda eriyerek jel benzeri bir maddeye dönüşür; bu madde, sindirim sürecini yavaşlatarak tokluk hissini arttırır. Çözünmeyen fiberler ise sindirim sisteminde parçalanmaz, besinlerin mide ve bağırsaklar boyunca daha rahat hareket etmelerine yardımcı olur. Son olarak, prebiyotik fiberler bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini destekler ve nihayetinde şeker isteğini azaltarak açlığı kontrol altında tutar.