İyi çay demlemenin sırları

Dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesiyiz, hatta bitkinin ana vatanı olan Asya ülkelerinden bile daha fazla çay içiyoruz.
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Çayın hikayesi nasıl başladı?
Çay aslında Güney Asya’ya özgü bir bitkidir. Sri Lanka’dan Çin ve Hindistan’a kadar uzanır ve Afrika’nın bazı bölgelerinde de yöresel çay bitkileri bulunur.
Çayı sıcak suyla demleyerek içecek haline getirme fikri ise Çin’den çıkmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski bir kültür ve medeniyet olan Çin, çay yapraklarının aromasının sıcak suyla birlikte kıvam kazandığının keşfedildiği yer oldu.
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Bu tarihsellik nedeniyle çay, Çin’in milli içeceği olarak kabul edilir ancak zaman içerisinde çayı Çinlilerden daha fazla benimseyen milletler ortaya çıktı.
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İngilizler ve çay
İngiltere, ana topraklarında tek bir çay bitkisi yetişmemiş olmasına rağmen dünyada çay ile birlikte anılan ülkelerden biridir. Aslında belki de çay bitkisi ile en geç tanışanlar da İngilizler olabilir.
Çayın İngiltere’ye gelişi ancak 1662’de, Portekizli bir kadın olan Catherine of Braganza aracılığıyla olur. Varlıklı ve asil bir kadın olan Branganza, etrafındaki aristokrat misafirlere çay demleyerek ikram eder ve zamanla çay içmek Londralıların vazgeçilmezi haline gelir.
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Hindistan’da bulunan İngiliz tüccarlar, çayın ana karaya varışını haber alır almaz gemilerini bu bitkiyle doldurmaya başlarlar. 5 çayı tabiri ile özdeşleşen İngilizler, kendi yetiştiremedikleri bitkiyi ulusal içecekleri ilan ederler.
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Poşet çayı kim buldu?
Çay, çağlar boyunca kurutulmuş veya taze bitki yapraklarının sıcak suda bekletilmesi ile yapılmıştır. Ancak bir gün bir Amerikalı, modern insanların çay içme şeklini değiştirecek bir buluşa imza attı.
1904 yılında, tüm dünyaya çay ve kahve taşımacılığı yapan Amerikalı girişimci Thomas Sullivan, ürünleri gemisine doldurmadan önce ipek poşetlere doldurmayı akıl etti, böylece bitki yaprakları hava alabilecek, daha iyi dayanacaktı. Gemi kıyıya yanaştı, dağıtımı yapıldı. Aslında çayların poşetlerden çıkarılıp demlenmesi gerekiyordu, ancak insanlar çayı poşetiyle beraber sıcak suya koydular. Bir diğer deyişle, poşet çayın icadı tamamen bir yanlış anlamaydı.
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