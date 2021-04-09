Izgara Tavuk Salatası

Salata denince akla ilk gelen ne?

Yardımcı yemek mi?

Garnitür mü?

Yoksa sofranın görseli mi?

Salata birçok ülkenin kültürü, bazı ülkelerin zenginliği, Avrupa restoranlarının yemek öncesi imzasıdır. Geleneksel ve modern mutfağımızda bizim sofralarımızın da olmazsa olmazıdır. Birkaç yeşillik göz doldursun, azıcık da vitamin versin, çarçabuk olsun, sofraya konsun değil salata.

Çok zengin ülke ve kültürlerin sofralarına, egzotik ve yenilebilir çiçekleriyle süslenip, sunulacak kadar mühimdir salata. Salata iyi işlenir ve mevsimindeki yapraklılarla hazırlanırsa devasa bir öğün haline getirilebilir. Özellikle çalışan kişiler için hem pratik, hem besleyici salataları proteinlerle zenginleşebilir ve günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

Proteini sadece et ve balıktan alma zorunluluğumuz yok. Ona eşdeğer baklagillerle de çok keyifli salatalar yapabiliriz (soya, börülce, nohut, Meksika fasulyesi ve kuru fasulye). Yeni nesil tohumları yani kinoa, chia, maş, greçkayı kolaylıkla salatalarımızda ek besin olarak kullanabiliriz.

Ben bu tarifimde öğün olarak, besleyici, protein değeri yüksek ızgara tavuk salatasını paylaşmak istiyorum. Tavuk göğsünü pişirme konusunda hassas davranmak lazım. Temizleme, dinlendirme ve pişirme işlemleri bir bütün kombinasyondur. Etin yağsız olması pişirmedeki yanlış adımdır ve kurumasına sebep olacaktır. Marinasyon dediğimiz işlemde ise doğru baharat ve yağ kullanmakta fayda var. Böylece hem yumuşak hem lezzetli bir sonuç elde edebiliriz.

Izgara tavuk salatasında kullanacağım malzemeler hakkında;

Tavuk Göğsü: Yağsız protein değeri yüksek olması, nispeten kırmızı ete oranla uygun maliyetli olduğu için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planına dahil edilmesi faydalı bir besindir.

Ceviz: Büyüklerimiz beyne benzetir, çocuklar tüketsin de zeki olsun derlerdi. Yoğun olarak tatlılarda ve atıştırmalıklarda karşımıza çıkar ama ben fırınlanmış cevizleri salatada kullanmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Kavruk tadı farklı bir aroma katacaktır.

Mısır: Meksika kökenli olan bu şahane bitki (GDO'dan üretilmiş cinsinden bahsetmiyorum),daha sonra Amerika ve tüm dünyaya yayıldı. Hayati rolü çok büyüktür. Dünya nüfusunun büyük bir yüzdesi onsuz sofraya oturmaz.

Çeri Domates: Damağımıza uygun sebzelerden mevsimin de tüketildiğinde oldukça lezzetli .

Çengel Salatalık: Fresh sebze, yemesi bir o kadar keyifli.

MALZEMELER

1 adet Tavuk Göğsü

2 adet Ceviz İçi

10 gr Mısır

5 adet Çeri Domates

1 adet Çengel Salatalık

Yarım Marul (Marul büyük boy olursa çeyrek yeterlidir)

Çeyrek limon

3 gr Tereyağı

Sezar Sos:

Yarım Fileto Ançuez

Yarım diş sarımsak

10 gr Toz permesan

15 gr Mayonez

5 gr Hardal (Yumuşak)

2 gr Sızma Zeytinyağı

1 dal maydanoz

1 gr Limon suyu

1 pinçik Taze öğütülmüş Karabiber

1 pinçik Deniz Tuzu

Tavuk Göğsü Marinasyon İçin;

10 gr S. Zeytinyağı

1 gr Soğan Tozu (Granül)

1 gr Sarımsak Tozu (Granül)

1 gr Kuru Fesleğen (Öğütülmüş)

1 gr Kuru Kekik (Öğütülmüş)

1 gr Kimyon var ise bir tutam kişniş

2 gr Tatlı Kırmızı Toz Biber

1 pinçik Taze öğütülmüş Karabiber

1 pinçik Deniz Tuzu

Hazırlanışı:

Tavuk göğsü, sadece zar ve kenar yağları varsa almanız yeterlidir. Sızma zeytinyağı ve tüm kuru baharatları Soğan Tozu (Granül) Sarımsak Tozu (Granül) Kuru Fesleğen (Öğütülmüş) Kuru Kekik (Öğütülmüş) Kimyon, Tatlı Kırmızı Toz Biber Taze öğütülmüş Beyaz biber Taze öğütülmüş Karabiber, Deniz Tuzu homojen bir şekilde karıştırın, tavuk göğsünü bu karışımın içine koyup sosu yedirdikten sonra üstünü kapatıp bir gece buzdolabın da bekletin.

Not: Kuru baharat gramajlarını bir porsiyon için göz kararı ayarlayabilirsiniz.

Marul ayıklanıp yıkandıktan sonra iyice kurutulmalı, çatala gelecek şekil de küp doğranabilir. Salatalık ve domates yıkandıktan sonra salatalık mümkün olduğunca kabuğu ile halka doğransın. Domatesi ortadan ikiye bölmek yeterlidir. Mısır mevsiminde olursa haşladıktan sonra keskin bir bıçak ile yanak kesin veya ızgara seviyor iseniz ızgara yapın. Aynı şekilde keskin bir bıçak ile yandan keserek yaprak şeklinde tanelerin birlikte kaldığı büyük bir parça elde etmiş olursunuz.

Sos için; önceden yapar dolapta dinlendirirseniz lezzetli olur. Ançuezi ezin diğer malzemeleri de ekleyip özdeşleşene kadar karıştırın lezzetlendirme yaptıktan sonra kapatın dinlenmeye bırakın.

Tavuk Göğsü; Et bir gece sos ile marine edildi. Hem dinlendi hem de lezzetlendi. Şimdi sıra pişirmede. Salatanın en önemli noktası. Izgaranız varsa ızgarada, ızgara döküm tavanız varsa tavada hiç biri yok ise tavada tavuk göğsünü iz yapacak şekilde iki tarafını mühürlüyoruz. Bu işlem yaklaşık 8 – 10 dakika sürecek. Tavuk göğsünü ızgaradan sonra tereyağı sürüp 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından sonra soğumaya bırakın dilimleyin sosla karıştırdığınız salata ile tüketin. Sıcak tüketmek istiyorsanız kısa bir süre dinlendirdikten sonra aynı işlemi yapıp salata ile tüketebilirsiniz.

Tadınız, tuzunuz kararın da olsun.