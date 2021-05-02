Kadayıflı muhallebi tarifi

İftar sofralarınızı tatlandıracak hafif mi hafif bir tatlı...

MALZEMELER:

250 gr hazır kavrulmuş kadayıf

Yarım su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı ceviz veya fındık

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

1lt süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

1 kutu sıvı krema(200ml)

HAZIRLANIŞI

Kadayıf harcımızı hazırlamak için geniş bir tencereye tereyağını alıp eritelim.

Erittiğimiz yağın üzerine kavrulmuş kadayıfı(marketlerde hazır satılıyor),şekeri ve cevizi ekleyip güzelce karıştıralım şeker hafif eriyince altını kapatalım.

Ayrı bir tencerede krema ve vanilya hariç diğer tüm muhallebi malzemelerini ekleyip kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Pişen muhallebimize krema ve vanilyayı ekleyip ılınması için bekletelim.

Muhallebimizi hazırlayacağımız kuplarımızın en altına biraz kavrulmuş kadayıf koyalım. Üstüne bir miktar muhallebi ve yine üzerine kavrulmuş kadayıf koyup bu şekilde kuplarımızı hazırlayalım. 1-2 saat buzdolabında bekletelim.

Dilerseniz kare borcamda da bu tatlımızı hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun...