Kahveye koyulmaması gereken 3 şey
Bir fincan kahvenin sağlık üzerindeki yararlarına dair sayısız araştırma olsa da günlük kahvenize krema ve şeker doldurduğunuzda bu avantajların değerinin düşmeye başladığını bilmek gerekiyor.
Tatlı latteler ya da duble kremalı kahveler rutininizin vazgeçilmezlerindense, neden daha sağlıklı alternatiflere geçme zamanının gelmiş olabileceğini öğrenmek adına yazımıza bir göz atın.
Kahveden uzak tutmanız gereken 3 şey
Yapılan araştırmalar, günlük kahve tüketiminin tip 2 diyabete yakalanma riskini düşürdüğünü gösteriyor. Kahve, sebep ne olursa olsun, düşük ölüm riski ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca kafeinin dikkati geliştirdiği, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini artırdığı biliniyor.
Beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, kahve tüketmek beraberinde pek çok avantaj getirse de sabah rutininize şeker yüklemesi yapmak, kahvenin yararlarını hükümsüz kılabiliyor, diyor.
Burgess, kahveden maksimum derecede faydalanabilmek için şu 3 şeyden uzak durulmasını öneriyor...
Krema
Kahve kremaları, ilave şeker, yapay tatlandırıcılar, mısır şurubu ve hidrojenize yağlarla doludur – tam da Burgess’in sınırlandırmaya çalıştığı şeylerle. Burgess, krema alırken ürünün içeriğini incelemenizi ve adını söylemekte zorlandığınız her şeyden uzak durmanızı öneriyor. Kremaya bırakamayacak kadar düşkünseniz eğer, kendinizi tek porsiyonla sınırlamaya çalışın, 1 yemek kaşığı kadar. “Fincanın yarısını kremayla doldurmayın, kendinize hâkim olmaya çalışın.”
Şeker
Beslenme düzeninize çok fazla şeker dahil etmek, diyabet ve kalp hastalıkları riskinizi arttırarak kahvenin tüm faydalarını nötrler. Burgess’e göre, bir fincan kahveye bir çay kaşığı şekerden fazlasını koymamak gerekiyor. Zamanla şeker ilavesini yavaş yavaş azaltabilirsiniz, kahvenizi sade içmeye alışana dek.
Yapay tatlandırıcılar
Aspartam ve sukraloz gibi düşük kalorili tatlandırıcıların sağlık üzerindeki etkilerine dair kanıtlar yetersiz olarak görülüyor ancak Burgess, yapay tatlandırıcılara şeker muamelesi yapmak gerektiğini söylüyor. En iyisi ikisini de ölçülü bir şekilde kullanmak. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi, stevya ve monk meyvesini güvenli tatlandırıcılar olarak tanıyor; Burgess, bunları şeker ve yapay tatlandırıcıların yerine kullanılabilecek güvenli seçenekler olarak gösteriyor.
Şunları eklemekte sakınca yok
Sıfır krema ve sıfır şeker mi? Sorun yok, çünkü kahvenizin hem lezzetini hem de sağlığınızın üzerindeki etkilerini pozitif yönde yükseltecek pek çok alternatif var.
Kolajen
Bir miktar kolajen tozuyla, sabah kahvenizi saçlarınız, cildiniz ve tırnaklarınız için sihirli bir iksire dönüştürebilirsiniz. Kaliteli bir kolajen takviyesi, kahvenizin tadını değiştirmediğiyle kalmaz, aynı zamanda da bağırsak ve eklem sağlığınızı destekler. Ayrıca içeceğinizi daha doyurucu hale getirir.
Baharatlar
Tarçın, kakule ve muskat gibi baharatlar, günlük anti-inflamatuar ihtiyaçlarınız için bire birdir. Bunları toz kahveye de karıştırabilir, daha yoğun bir aroma için demlenmiş kahveye de ekleyebilirsiniz.
Hindistancevizi yağı
Hindistancevizi yağı hem kahvenize kremsi bir doku katar hem de sindirim sistemi sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Ayrıca kafeinin sebep olduğu gerginliğin de hafiflemesini sağlar.
Hurma şurubu
Hurma, tabiatın şekeridir. Burgess, kahvesini tatlı sevenlere suda hurma kaynatıp bu sıvıyı kahvelerine katmak üzere doğal bir tatlandırıcı olarak kullanmayı öneriyor.
Protein tozu
Burgess, vanilyalı latteyi şekersiz tüketebilmek için favori protein tozunuzu sütle karıştırıp sıcak ya da soğuk kahvede denemenizi öneriyor. Böylelikle hem kahvenize kremamsı bir tat kazandırabilir hem de gereksiz ekstra takviyeler olmaksızın protein tüketiminizi arttırabilirsiniz.