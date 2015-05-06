Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi

Çilekli Müsli – 253 kcal

· 4 çorba kaşığı müsli

· 1 tatlı kaşığı bal

· 1 bardak yağsız süt

· 5-6 adet çilek

İçinde çilek olan bir öğüne kim hayır diyebilir ki? 4 çorba kaşığı müsliyi, 2 dilim ekmek yerine yiyebilirsiniz. İçine süt, çilek ve balı da ekleyerek hem tatlı ve keyifli, hem de besin değeri yüksek bir kahvaltı yapabilirsiniz.