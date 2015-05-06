Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi

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Mantarlı Yumurta – 306 kcal
· 2 yumurta
· 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
· 3 çorba kaşığı dilimlenmiş mantar
· 2-3 adet cherry domates
· 2-3 yaprak roka
· 1 dilim tam tahıllı ekmek
Her gün peynir ve zeytin ile kahvaltı yapmaktan sıkıldıysanız, mantarlı yumurta tarifini deneyebilirsiniz. Bu kahvaltı, 2 dilim peynir + 5 adet zeytin + 1 dilim tam tahıllı ekmek ile eşdeğerdir. Mantarları zeytinyağında soteledikten sonra üzerine bir kâsede çırpılan yumurtaları ekleyerek pişirebilir, yanında domates, roka ve tam tahıllı ekmek ve şekersiz bitki çayı ile tüketebilirsiniz.
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Simit-Peynir – 318 kcal
· Yarım tahıllı simit
· 2 dilim beyaz peynir
· Yeşillik
Susamlı beyaz simit yerine, tam tahıllı simidi tercih etmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Yarım tahıllı simidi, 2 dilim tam tahıllı ekmek yerine tüketebilirsiniz.
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Çilekli Müsli – 253 kcal
· 4 çorba kaşığı müsli
· 1 tatlı kaşığı bal
· 1 bardak yağsız süt
· 5-6 adet çilek
İçinde çilek olan bir öğüne kim hayır diyebilir ki? 4 çorba kaşığı müsliyi, 2 dilim ekmek yerine yiyebilirsiniz. İçine süt, çilek ve balı da ekleyerek hem tatlı ve keyifli, hem de besin değeri yüksek bir kahvaltı yapabilirsiniz.
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Jambonlu ve Biberli Tost – 322 kcal
· 2 dilim kepekli tost ekmeği
· 1 dilim dana jambon
· 1 dilim beyaz peynir
· Taze kırmızı biber
· Yeşillik
Kahvaltıda tost sevenlerdenseniz, bu sizin için hem hafif hem de lif içeriği zengin olduğundan doyurucu bir seçenek olabilir.
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Muzlu Süt – 356 kcal
· 1 su bardağı süt
· 1 adet muz
· 1 tatlı kaşığı bal
· 2 adet ceviz
Bir şeyler yiyecek vaktiniz yoksa besin değeri yüksek bir içecek de ideal bir kahvaltı olabilir. Sıcak havalarda serinlemek için muzlu süte buz ekleyerek smoothie şeklinde de tüketebilirsiniz. Bütün malzemeleri blenderdan geçirmeniz yeterli olacaktır.
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