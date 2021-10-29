Karamel soslu tarçınlı çörek

Öyle ki İsveç’te kanelbulle olarak bilinir ve her yilin 4 ekim'i kanelbulle gunu olarak tum yurtta, dış temsilciliklerde ve Finlandiya’da kutlanmaktadir. Orjinalinde sosu kremayla yapılır fakat ben bir değişiklik olsun istedim ve sosu karamel olarak kullandım. Çok lezzetli oldu, bence bir de böyle deneyin!

Hamuru için;

150 gram süt

2 çay kaşığı kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuZ

300 gram un

4 yemek kaşığı tereyağ(oda sıcaklığında)

İç harcı;

5 yemek kaşığı tereyağ (yumuşak)

1 yemek kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı esmer şeker

Karamel sos;

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı su

125 ml krema

4 yemek kaşığı tereyağ (soğuk)

Nasıl yapılır?

Hamuru için, sütü, mayayı ve şekeri bir kapta karıştırıp 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra geniş bir kaba hamurda kullanacağımız diğer malzemeleri de ekleyip hamuru 5-10 dakika elimizde yoğuruyoruz. Stand mikseriniz varsa daha iyi olur. Hamuru iyice yoğurup toparladıktan sonra bir temiz bir kaba alıp 1 saat dinlendiriyoruz.

Daha sonra hamuru unlu bir yüzeyde ortalama 35x55 cm gibi açıyoruz. Hamur çok ince olmasın. İç harcımız için tereyağı, şeker ve tarçını iyice birbirine yediriyoruz ve hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Daha sonra hamuru rulo halinde sarıyoruz. Bıçakla 2 şer cm kesiyoruz. Üzerine yağlı kağıt serilmiş uygun bir fırın kabında, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35 dakika pişiriyoruz. Karamel sosumuz için; yapışmaz bir tencereye şekeri ve suyu koyuyoruz ve yüksek ateşte kendi haline bırakıyoruz. Şekerin rengi dönmeye başladığında kontrollü olun, yanabilir. Sürekli tencereyi sallayın. Şekerin rengi döndüğünde kremayı ekleyip hızlıca çırpın, topak olmasın. 2-3 dakika sonra ocaktan alın ve tereyağını ekleyip iyice çırpın. Karamel sos hazır. Fırından çıkan tarçınlı çöreklerin üzerine döküp, biraz da ceviz ya da fındık serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun :)